Воскресенье, 8 марта 2020

Цена на баррель нефти марки Brent на открытии торгов в понедельник рухнула более чем на 30 процентов – сейчас она составляет 33,91 доллара.

Как отмечает CNN, это наиболее масштабное падение цены на нефть с 1991 года, когда США начали военную операцию “Буря в пустыне”.

Курс евро на международном валютном рынке поднялся выше 85 рублей – к 11:15 мск он составил 85,57 рубля. Курс доллара в это же время был равен 74,89 рубля. Центробанк решил приостановить закупку иностранной валюты на 30 дней.

На открытии торгов в Лондоне произошел обвал акций ведущих российских компаний – они потеряли в цене до 27 с половиной процентов.

6 марта Россия отказалась от предложения стран ОПЕК резко сократить добычу нефти для стабилизации цен в условиях снижения спроса из-за эпидемии коронавируса. Срок действия сделки ОПЕК+, заключенной в 2016 году, заканчивался 1 апреля. Страны ОПЕК предлагали продлить договор до конца 2020 года с дополнительным сокращением добычи на 1,5 миллиона баррелей. Теперь все ограничения на добычу нефти будут сняты.

После разрыва сделки Саудовская Аравия в минувшие выходные начала снижать цены и резко наращивать добычу. Эксперты констатировали начало ценовой войны с глобальными последствиями.

Как сообщает пресс-служба правительства, министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия прорабатывала сценарий выхода из соглашения об ограничении добычи нефти. По его утверждению, на переговорах министров стран ОПЕК+ в Вене 6 марта Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца второго квартала года, “чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть”. “Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка”, – утвреждают в правительстве.

Пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев заявил, что сделка со странами ОПЕК была не в интересах России. По его словам, “реально содержание сделки в том, что все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК+, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти”. “Помимо США и другие страны, находящиеся за периметром соглашения ОПЕК+, готовы наращивать добычу. Поэтому с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла”,- добавил он.

По данным источников Bloomberg, глава “Роснефти” Игорь Сечин давно лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи. В свою очередь источник The Bell сообщил, что Сечин сумел убедить Владимира Путина с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. “Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна”, – пересказал источник слова Сечина.