Пятница, 6 марта 2020

Владимир Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет при наделении этого органа особыми полномочиями приведет к двоевластию в стране. “Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране”, – цитирует Интерфакс слова президента на встрече с представителями общественности Ивановской области.

Путин отметил, что, по его мнению, такая ситуация была бы абсолютно губительной для России. “Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, – вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать”, – сказал он.

Путин добавил, что благодарен людям за поддержку и доверие, которые, как он считает, сохраняются в течение многих лет. “Это огромная честь”, – сказал он.

Согласно поправкам в Конституцию, которые Владимир Путин внес в Госдуму в январе, Госсовет будет формироваться президентом “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства”. Статус Госсовета будет определен отдельным федеральным законом. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, этот закон примут после принятия поправок в Конституцию.

Сейчас Госсовет является неконституционным совещательным органом при президенте. Он был создан указом Путина в 2000 году. Его возглавляет президент, в него входят спикеры обеих палат Федерального собрания, полпреды президента в федеральных округах, руководители высших исполнительных органов госвласти российских регионов, лидеры думских фракций.