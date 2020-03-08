Воскресенье, 8 марта 2020

Окружной суд Гааги начинает рассматривать дело об уничтожении Boeing-777 “Малайзийских авиалиний” в Донбассе. Слушания проходят в юридическом комплексе в городе Бадхуведорп рядом с аэропортом Схипхол. Родственники жертв следят за трансляцией в конференц-центре города Ньивегейн.

Слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела MH17. Это гражданин Украины, бывший “комендант Константиновки” майор Леонид Харченко и трое россиян: бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” Олег Пулатов и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский. Обвиняемым инкриминированы статьи 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – преднамеренное уничтожение самолета и умышленное убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненого заключения.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс рассказал о регламенте слушаний и подчеркнул, что интерес к процессу – огромный. “В данном случае мы имеем дело с четырьмя адвокатами обвиняемых, они все находятся на территории другого государства. Процесс происходит в соответствии с нидерландским законодательством, обвиняемые в данном деле должны иметь нидерландских адвокатов. Если обвиняемые не явятся в суд и не пришлют своих адвокатов, судьи определят, какой процедуры придерживаться. Адвокаты должны осветить позицию обвиняемых в ходе данных слушаний”, – сказал он. Судья констатировал, что ни один из обвиняемых не явился на заседание, передает “Европейская правда”. Он также сообщил, что на процессе представлен только Пулатов – его защищают двое адвокатов из Нидерландов и российский юрист Елена Кутина.

“Пулатов заявляет, что он не виновен, не принимал никакого участия. Он заявляет, что он не имеет отношения к катастрофе”, – заявил на суде адвокат Пулатова.

Остальным обвиняемым, по словам судьи, отправлялись как официальные повестки, так и сообщения по электронной почте и в соцсетях. Однако они отказались явиться в суд или вовсе не вышли на связь.

Как передает hromadske, Стейнхаюс объвявил, что в суд от родственников погибших поступили 84 заявления о финансовых компенсациях.

Прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что международная следственная группа изучила все возможные причины гибели самолета и в итоге “пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом “Бук”, который был доставлен на территорию Украины из РФ”. “ССГ (совместная следственная группа. – Ред.) изучила и другие сценарии крушения: что крушение произошло в результате взрыва на борту, что самолет был сбит военным самолетом или украинскими вооруженными силами, – добавил прокурор. – Все эти сценарии изучены в ходе расследования, и все соответствующие доказательства представлены в деле. Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией. Вся информация, которую РФ предоставила ССГ или огласила на пресс-конференциях, была принята во внимание и изучена в ходе расследования”.

Прокурор огласил обвинительное заключение, передает,/a> “Радио Свобода”. В частности, из него следует, что обвиняемые способствовали тому, чтобы на Украину был доставлен российский “Бук” с экипажем. Кроме того, утверждает обвинение, они отдавали распоряжения, где именно разместить комплекс, а также способствовали его вывозу обратно в Россию. По словам представителя обвинения, следствие пытается установить экипаж “Бука” и тех, кто отдавал ему приказы. Как уточняет “Би-Би-Си”, прокурор заявил, что на Украину из России в 2014 году были отправлены как минимум две установки “Бук”, одна из которых по дороге сломалась.

Международная следственная группа (JIT) выяснила, что самолет был уничтожен ракетой комплекса “Бук”, принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России, дислоцирующейся в Курске. 24 февраля глава JIT Фред Вестербеке заявил, что у следствия есть один или несколько свидетелей запуска ракеты.

Как уточняет Би-Би-Си, Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко их никак не комментировал. Дубинский сейчас живет в Ростове-на-Дону, а в октябре прошлого года отдыхал в Крыму с другими боевиками “ДНР”, сообщает нидерландское издание AD.

8 марта родственники погибших провели памятную акцию у посольства России в Гааге – установили возле дипмиссии 298 белых стульев по количеству жертв авиакатастрофы.

13 февраля стало известно, что Москва еще в октябре прошлого года предлагала Нидерландам провести суд над фигурантами дела MH17 на родине. Гаага ответила категорическим отказом.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск.