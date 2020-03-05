Четверг, 5 марта 2020

Начиная с полуночи 6 марта в сирийском Идлибе вступит в силу режим перемирия. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Москве с Владимиром Путиным, передает Anadolu.

Как передает РИА “Новости”, детали соглашения огласили министры иностранных дел России и Турции. Оно состоит из трех пунктов: прекращение боевых действий по всей линии соприкосновения, создание коридора безопасности шириной в 6 километров к северу и югу от трассы М4, соединяющей мухафазы Эль-Хасака и Алеппо, начало с 15 марта совместного патрулирования российскими и турецкими силами вдоль трассы М4.

Эрдоган подчеркнул, что назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации. “Формирование нового статус-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих”, – сказал он. Турецкий лидер возложил на сторонников диктатора Башара Асада ответственность за нарушение договоренностей по Идлибу. По словам Эрдогана, Турция предприняла активные шаги для предотвращения агрессивных действий асадовцев.

Президент Турции пообещал, что Анкара и Москва в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня. Эрдоган оговорился, что Турция оставляет за собой право наносить мощные удары в ответ на любые атаки сторонников Асада.

Эрдоган назвал целью режима Асада выдавливание населения из Идлиба для создания новой волны миграции с целью давления на Турцию.

“Турция полна решимости продолжить реализацию инициатив, включая сочинские договоренности (меморандум 2018 года о создании зоны деэскалации в Идлибе. – Ред.), пока не будет найдено решение кризису в Сирии, основанное на территориальной целостности и политическом единстве этой страны”, – заверил Эрдоган.

Как передает ТАСС, Владимир Путин в свою очередь заявил, что стороны нашли приемлемое решение проблемы обострения в Идлибе. “Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз”, – сказал он.

Путин напомнил, что в нынешнем году провел уже третью встречу с Эрдоганом. По его словам, в центре обсуждения была “весьма острая ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб”.

Путин выразил надежду, что новые российско-турецкие договореннности “послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец страданиям мирного населения и нарастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса”.

По данным Anadolu, переговоры Путина и Эрдогана, сначала один на один, а затем в расширенном составе продолжались 5 часов 40 минут.

Перед началом перегоров Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военных. “К сожалению, как я уже говорил в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения”, – добавил он.

Обстановка в Идлибе обострилась 27 февраля, когда в результате удара по турецкому конвою погибли как минимум 33 турецких военных. По заявлению Турции, удар нанесли силы Асада, по неофициальным данным – Россия. В ответ Турция начала в Идлибе военную операцию против сил Асада “Весенний щит”.