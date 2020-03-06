Пятница, 6 марта 2020

Вторая порция путинских поправок к Конституции настраивает на гибридно-балаганный лад. Винегретный конституционный переворот смешит, а не пугает. Вот, например, журналист Константин Фрумкин благодушно замечает: “Это поправки “стыдливой реакции”. Требования правоконсервативных сил удовлетворены, но не напрямую, а походя, побочно. Бог упомянут, но в связи с территориальной целостностью. Гетеросексуальная сущность брака упомянута, но в связи с вопросами, находящимися в ведении Российской федерации. Особый статус русского народа упомянут, но в связи с государственным языком”.

И я уже слышу комментарии солидных, уравновешенных, здравомыслящих людей: “Не драматизируйте. Это все для того, чтобы успокоить оголтелых мракобесов, вроде Толстого и Пушкова. Поправки, конечно, глупые, но на реальную жизнь они никак не повлияют. Ничего особо страшного не произошло”. А что “стыдливость” поправок может иметь цель успокоить не мракобесов, а самих этих солидных, уравновешенных, здравомыслящих людей, им в голову почему-то не приходит.

На сегодняшний день в сухом остатке мы имеем два блока путинских поправок. Один блок – про значительное усиление властных функций и полномочий и без того раздутой президентской “вертикали”. Другой блок кардинально меняет заложенную в Конституцию идеологию.

“Бесноватые” давно ведут яростную кампанию против статей Конституции о запрете государственной идеологии и государственной религии. При этом говорят, что государства без государственной идеологии не бывает в природе. Запрет на государственную идеологию – это тоже государственная идеология. И в этом они правы.

В подзамочные главы Конституции действительно “забита” определенная идеология. Либеральная идеология тех самых ненавистных мракобесам прав человека. В числе прочего эта идеология предполагает отказ государства от навязывания гражданам какой бы то ни было идеологии при помощи имеющихся у государства властных ресурсов. Предполагает признание за гражданами свободы выбора любой идеологии, любой системы ценностей. Согласно этой идеологии, государство не должно быть воспитателем и наставником своих граждан. Они сами взрослые.

Консервативно-традиционалистская идеология предполагает, что государство как раз и является наставником и воспитателем своих граждан. И оно просто обязано подталкивать их к “правильному” идеологическому выбору где мягкой, где не очень мягкой, а где совсем не мягкой силой.

Второй блок поправок меняет заложенную в Конституцию либеральную идеологию на идеологию консервативно-традиционалистскую. Меняет не только на абстрактно-умозрительном уровне, но и на вполне практическом. Самая страшная и опасная поправка – про защиту государством истории и недопущение умаления подвига народа при защите Отечества. Эта поправка прямо сакрализует государственную мифологию и превращает режим не просто в вертикальную автократию, а в тоталитарную идеократию.

Не стоит обольщаться тем, что наша реальная жизнь все равно никак не зависит от того, что записано в Конституции, с которой власти и так давно не считаются. Зависит. Записанное в Конституции дает обществу ориентир. Переписывание Конституции дает обществу сигнал. Именно поправки, а не “подзамочная” часть Конституции, которую власти и так давно обходят как хотят, будут восприняты как “последняя директива партии и правительства” сотнями и тысячами функционеров режима на местах.

Что будет означать на практике впихивание в конституцию бога? Это будет означать, что суды начнут неукоснительно руководствоваться историческими решениями Трулльского собора. Не в рамках единичного напрямую заказного политического процесса, а повсеместно. Без специальных указаний. Одни – из собственного мракобесного рвения. Другие – из рвения чисто холуйского. И если до сих пор в России все же можно было публично критиковать библейского бога за совершенные им преступления против человечества, то теперь этот ошметок чуждого нам либерализма начнут активно искоренять.

Что будет означать на практике “недопущение умаления подвига народа при защите Отечества”? Мало кто обратил внимание, что данная поправка даже не привязана к советско-германской войне 1941-1945 годов. То есть ее значение выходит за рамки текущей кампании победобесия. Преследовать будут за умаление “подвига” советских захватчиков, напавших на Финляндию. За умаление “подвига” советских палачей Венгерской революции 1956 года. “Подвига” советских душителей Пражской весны. Советских интервентов, вторгшихся в Афганистан. Российских карателей в Чеченской Республике.

Путинские поправки, несомненно, окончательно разбудят дремлющее, полусонное запретительно-репрессивное законодательство. Можно спорить, являются ли они частью заранее составленного зловещего плана или “написаны на коленке”. В любом случае они отражают объективный процесс преодоления путинским режимом собственной “гибридности”. Его переход из мягко-авторитарной имитационно-манипулятивной стадии в стадию жестко-авторитарную с тоталитарными тенденциями. И связан этот процесс с потерей режимом лояльности умеренно-консервативного обывателя. Единственной его опорой оказываются оголтелые фашисты. Это делает путинский режим все более зависимым от них.

Как бы там ни было, после принятия поправок старый добрый лозунг “Соблюдайте вашу Конституцию!” окончательно потеряет всякий смысл. Нарушение путинских конституционных новаций, неподчинение им станет обязательным средством борьбы с режимом и просто гражданским долгом каждого честного человека. И лозунгом оппозиции в этих условиях может быть только лозунг “Долой вашу Конституцию!”.