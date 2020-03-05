Четверг, 5 марта 2020

Судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Лада Никитина в четверг оштрафовала на 300 тысяч рублей по закону об “иностранных агентах” екатеринбургское общество “Мемориал”, сообщается на ФБ-странице “Уральский Мемориал”. Еще один штраф в 100 тысяч рублей наложен на председателя организации Анну Пастухову.

Пастухову и екатеринбургский “Мемориал” привлекли по части 2 статьи 19.34 КоАП (издание НКО – “иностранным агентом” материалов без маркировки). Речь в двух протоколах шла об использовании на акции “Возвращение имен” баннера без маркировки “иноагента”. Протоколы составил сотрудник управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу Дмитрий Шершень по материалам свердловского УФСБ.

На заседание по первому делу представители “Мемориала” попасть не смогли: оно было назначено на 16:00, защитники зашли в кабинет судьи в 16:03 и узнали, что она в совещательной комнате и выносит решение. В ходе второго заседания судья проигнорировала доказательства того, что баннер с акции “Возвращение имен” был изготовлен волонтером на собственные средства еще 8 лет назад, до принятия закона об “иностранных агентах”, и в дальнейшем на баланс екатеринбургского “Мемориала” не передавался.

26 декабря 2019 года управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу по требованию УФСБ по Свердловской области, которое поддержала областная прокуратура, составило шесть протоколов на региональные “Мемориалы” – три на юридические лица (два – на Екатеринбургское общество “Мемориал” и один на информационно-просветительский центр “Мемориал) и еще три – на руководителя организаций, координатора “Уральского Мемориала” Пастухову.

17 февраля и 3 марта Кировский райсуд Екатеринбурга прекратил дела против екатеринбургского “Мемориала” и Пастуховой по двум из шести протоколов.