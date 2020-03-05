Четверг, 5 марта 2020

Голландские власти прессуют судей. Такую точку зрения выразила сегодня официальный представитель МИД РФ. “Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года”, – сообщила Мария Захарова. Сама кампания ведется “с подачи прокуратуры Нидерландов”, чтобы должным образом сформировать общественное мнение, полагает дипломатка.

С официальными заявлениями разнообразных российских спикеров постоянно возникает одна и та же проблема. Ясно, почему они произносят те или иные слова, излагая позицию Кремля. Непонятно, что имеют в виду, когда с гневом, сарказмом и как бы неподдельным волнением комментируют происходящее в стране и мире. Чувства понятны. Смысл не просматривается.

Известно, что 9 марта в Гааге должен начаться суд по делу MH17 – пассажирского самолета, сбитого над территорией “ДНР”. Событие это, то есть уголовный процесс против подозреваемых в массовом убийстве, весьма огорчительно для российских властей, и надо как-то откликаться. Вот Захарова и реагирует, возвышая свой голос против “манипуляций общественным сознанием” и строго указывая “нашим западным партнерам”, какие они все бессовестные. Сколь грубо пренебрегают “теми высокими нормами, на которые ссылались”. Тут ничего объяснять не надо. Суд нужно дискредитировать, власти Нидерландов следует ошельмовать, и профессионалка клеймит их позором в ходе брифинга.

Однако подобного рода обвинения должны основываться хоть на каких-то фактах, а с этим прямо беда. Хуже того. Уличая нидерландские власти в давлении на суд, Захарова скорее компрометирует власти российские. Делая свои заявления, она чуть ли не копирует речи наших правозащитников и адвокатов, которые обвиняют в беззакониях тружеников администрации президента, следователей ФСБ, прокуроров, судей. Складывается вообще впечатление, что представитель российского МИДа даже и не намерена вникать в тонкости голландской юриспруденции. Хватает того, что она знает про свою страну и отечественное судопроизводство.

Если же начать всерьез разбираться с нидерландскими делами, то возникает естественный вопрос: а в чем проявляется “давление” местного начальства и силовиков на судей? Что, правда есть подозрения, будто премьер-министр через подконтрольную ему начальницу Гаагсуда, естественный аналог Мосгорсуда, уже диктует приговор? Нидерландский королевский дом делает громкие русофобские заявления? Газетчиков принуждают клеветать на РФ, выплачивая им за это двойные гонорары? У тамошних следователей такая репутация, что их заведомо можно упрекнуть в прессинге судебного корпуса? А что касается прокуроров, которые иногда позволяют себе, общаясь с прессой, поговорить о достигнутых успехах, так что ж в том дурного? Было бы неплохо, если бы и российские силовики хотя бы изредка делились с журналистами своими достижениями. В деле об убийстве Бориса Немцова, например.

Однако получается так, что главная правозащитница у нас и одновременно разоблачитель всех и всяческих злоупотреблений – Мария Захарова. Да и та занята, как и положено по должности, преимущественно делами европейскими и американскими, при том что пользуется словарем российских либералов. Раньше она, вслед за многими “расследователями” трагедии в украинском небе, транслировала лживые версии госпропаганды. Теперь переключилась на суд. Потом, как легко догадаться, в числе многочисленных спикеров будет комментировать приговор. В той же стилистике, бессмысленной и беспощадной, в какой высказывается ныне. Впрочем, откуда взяться другой, если отмалчиваться нельзя, отлаиваться необходимо, а по сути сказать нечего.