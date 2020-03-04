Среда, 4 марта 2020

Судья российского городского суда Джанкоя в Крыму Мария Ермакова приговорила к 6 годам общего режима свидетеля Иеговы Сергея Филатова, сообщается на сайте суда.

До этого в России к рекордным шестилетным срокам были приговорены двое иеговистов – датчанин Деннис Кристенсен в Орле и Сергей Климов в Томске.

В четверг судья Ялтинского городского суда Владимир Романенко назначил 400 тысяч рублей штрафа фигуранту ялтинского дела иеговистов Артему Герасимову. Прокурор запрашивал для него семилетний срок.

Филатов объявлен по части 1 статьи 282.1 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Он получил минимальный возможный срок, предусмотренный этой нормой. Согласно фабуле дела, в октябре 2017 года он “умышленно осуществил действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности” местной религиозной организации иеговистов “Сиваш”, “выразившиеся в проведении собраний, религиозных выступлений, а также пропаганде религиозных идей указанной организации, используя для этих целей жилище по месту его регистрации”. Как указывают в суде, в начале лета 2017 года управление Минюста в Крыму и Севастополе уведомило Филатова о прекращении деятельности организации.

25 февраля в судебных прениях старший помощник прокурора Джанкойской межрайонной прокуратуры Александр Онищук запросил для Филатова 7 лет строгого режима.

Сам Филатов в последнем слове просил оправдать его. “Уважаемый суд! Я твердо знаю, что я не совершил никакого преступления ни перед Богом, ни перед кесарем, то есть государством. Меня судят за то, что я христианин и считаю свою веру истинной. И по причине своей уверенности в том, что я стою на правильном пути, я не могу отказаться от нее”, – сказал он.

Как указывали Филатов и сторона защиты, основное доказательство обвинения – запись домашнего богослужения, якобы проведенного 10 октября 2017 года. Защита представила доказательства того, что богослужение в это время не проводилось – в частности, детализации телефонных соединений Филатова и членов его семьи, из которых следовало, что Филатов в это время общался с сыном по телефону.

Суд над Филатовым продолжался с 12 сентября 2017 года, состоялось 21 заседание.

Дело против Филатова возбудили 10 ноября 2018 года. 15 ноября в Джанкое у него и в домах еще семи семей проходят обыски. К операции были привлечены не менее 200 полицейских и сотрудников ФСБ. В ходе обыска у Филатова изъяли документы, в тот же день с него взяли подписку о невыезде. Следствие по делу вел следователь УФСБ по Крыму и Севастополю Владислав Страдецкий.

47-летний Филатов – электромонтер, отец четверых детей, двое из которых несовершеннолетние. Он уроженец села Херсонской области. Увлекся религией благодаря жене Наталье – они заключили брак в 1995 году. В 2003 году семья переехала в Джанкой, чтобы ухаживать за больной дочерью.