Среда, 4 марта 2020

Судья Мещанского райсуда Москвы Олеся Менделеева оштрафовала воронежца Михаила Квасова на 270 тысяч рублей по делу об угрозе убийством судье Тверского райсуда Станиславу Минину, осудившему по “дадинской” статье активиста Константина Котова. Об этом сообщает “Медиазона”.

Квасов объявлен виновным по части 1 статьи 296 УК (угроза убийством в отношении судьи).

По версии обвинения, Квасов оставил свой комментарий под постом о приговоре Котову с фотографией судьи, опубликованном в Инстаграме 7 сентября пользователем “Химера всея Руси”. Квасов якобы написал: “Я призываю выходить на митинги. Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью”.

Прокурор Волкова попросила назначить Квасову штраф 300 тысяч рублей.

Сам Квасов отказался признать вину. “Я, как изначально считал, считаю, что моей вины нет. Позицию свою я озвучивал ранее, ее повторял адвокат. Ни умысла, ни деяния с моей стороны, я ничего не направлял в сторону судьи Минина. Касаемо второй стороны вопроса, мог ли я, если был бы умысел, нанести вред пострадавшему – конечно, нет, мною не было предпринято никаких действий, попыток почерпнуть информацию о человеке или куда-то поехать”, – сказал он. По словам Квасова, при допросе он не понимал, когда был написан инкриминируемый ему комментарий, и это говорит о том, что умысла на выполнение угрозы у него не было.

Дело Квасова рассмотрели за одно заседание, состоявшееся 4 марта. Со стороны обвинения в суде допросили начальницу пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову и сотрудницу пресс-службы Анастасию Семенову. Последняя нашла комментарий Квасова в сети. Солопова передала докладную записку на имя председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, от нее же Минин узнал об угрозе. Кроме того, на слушаниях в закрытом режиме допросили и самого Минина – он сказал, что, по его мнению, до сих пор находится в опасности.

Адвокат Квасова Ольга Пельше настаивала, что ее подзащитный не предполагал, что до Минина дойдет адресная угроза. Допрошенная со стороны защиты кандидат филологических наук Ирина Левонтина рассказала, что, исследуя комментарий Квасова, пришла к выводу, что речь в нем шла “о воображаемом, неопределенном судье, а значит, спорная фраза не содержит угрозы”. Между тем судебный эксперт признал, что в комментарии содержатся “высказывания негативного характера”.

До суда Квасов находился под подпиской о невыезде. 12 декабря по решению Басманного райсуда его направили на психолого-психиатрическую экспертизу в центр им. Сербского. Он был признан не представляющим опасности для себя и окружающих, не нуждающимся в лечении.

Судья Минин 5 сентября приговорил Котова к 4 годам общего режима по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведение митингов). Ему вменялось участие в четырех мирных акциях протеста и публикация поста в Фейсбуке с призывом выйти на акцию.

Еще три человека ранее обвинялись в угрозах судье Тверского райсуда Алексею Криворучко, вынесшему приговор фигуранту “московского дела” актеру Павлу Устинову. Алексея Вересова та же судья Менделеева оштрафовала на 160 тысяч рублей. 24 декабря СКР прекратил дело против 41-летнего Сергея Половца. Евгений Ерзунов был оштрафован на 110 тысяч рублей той же судьей Менделеевой. Все трое признали вину. Половец дал показания на Ерзунова.