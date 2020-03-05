Четверг, 5 марта 2020

О необходимости пакетного голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет… это технологически немыслимо, не может быть бюллетень – книга целая.

…Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму – винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне.

…Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю?

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