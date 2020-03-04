Среда, 4 марта 2020

2-й западный окружной военный суд на выездном заседании в Калужском гарнизонном военном суде приговорил к 5 годам 2 месяцам общего режима жителя Калуги Ивана Любшина за комментарии во “Вконтакте” о взрыве в архангельском УФСБ. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на правозащитную группу “Агора”. При задержании Любшина били и пытали.

Любшин объявлен виновным по части 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма через интернет). Он получил срок, на 2 месяца превышающий минимальную санкцию по этой норме.

Поводом к преследованию Любшина стали два его комментария во “Вконтакте” к новости о взрыве в УФСБ по Архангельской области, устроенном 17-летним студентом-анархистом Михаилом Жлобицким. Любшин назвал Жлобицкого героем и “человеком дня, недели (как минимум)”. По версии следствия, он написал комментарии “с целью создания условий и обстановки для подрыва общественного порядка”, а также “желая изменения мировоззрения граждан относительно совершенного… террористического акта”.

Прокурор просил приговорить Любшина к 6 годам 1 месяцу колонии.

Калужанин был задержан 15 октября 2019 года на автобусной остановке, когда шел устраиваться на работу. Как рассказывал отец Любшина, сотрудники ФСБ избили его сына при задержании, затем вывезли в лес, где также били, в том числе электрошокером, а затем по очереди наступили ему на ухо. Затем его доставили в СКР, где ему предъявили обвинение. В следственном ведомстве Любшин пожаловался на побои, тогда следователь направил его на судебно-медицинскую экспертизу.

Эксперты обнаружили у Любшина множественные кровоподтеки – возле ушной раковины, на запястьях, на правом локте, левом плече, грудной клетке, ребрах, пояснице и правой голени. При этом, по мнению экспертов, ширина каждого из них не превышает шести сантиметров. Завотделом судебно-медицинских экспертиз потерпевших, обвиняемых и других лиц Жанетта Архипова-Зинатуллина пришла к выводу, что “повреждения образовались от воздействия твердых тупых предметов или при ударе о них”, но “вреда здоровью не причинили”.

Военный следственный отдел СКР по Калужскому гарнизону отказался возбуждать дело об избиении и пытках Любшина. В отказном постановлении следователь указал, что калужанин “предвзято негативно относится к представителям государственной власти, а потому имеет причины для оговора сотрудников правоохранительных органов”.

17 октября суд отправил Любшина под домашний арест. В конце декабря следователь Александр Лавров отпустил его под подписку о невыезде.

В 2017 году Любшин за посты во “Вконтакте” стал фигурантом дел по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), части 2 статьи 354.1 (реабилитация нацизма) и пункту “б” части 3 статьи 242 (распространение порнографии).

По 282-й статье Любшину вменили републикацию видеоролика “Победобесие”. В нем рассказывается о совместном параде войск Третьего рейха и Красной армии в Бресте в 1939 году, предполагаемых военных преступлениях советских солдат и ошибках военного командования СССР во время Второй мировой войны. Кроме того, там говорится об участии современных российских военных в боевых действиях на Востоке Украины. В обвинительном заключении отмечалось, что в ролике дается “негативная оценка группы лиц, включающей в себя военное и политическое руководство СССР, руководство современной России, русских” и содержится “мнение автора о неполноценности” всех этих групп. При этом ролик находится в свободном доступе на YouTube, у него 1,7 миллиона просмотров.

Другой ролик, вошедший в обвинительное заключение по статье 282, – клип польского проекта Prawe Skrzydło на песню со словами: “Наступит время, когда на деревьях вместо листьев будут висеть коммунисты”. По словам Любшина-младшего, песня посвящена советско-польской войне 1920 года. Экспертиза обнаружила в ролике “положительную оценку враждебных действий” к группам “коммунисты” и “красные упыри”.

Как сообщал Любшин, в реабилитации нацизма его обвиняли из-за “компрометирующих” картинок. На одной из них был изображен солдат в каске с эмблемой SS с подписью: “Солдаты несут свободу России”.

В распространении порнографии Любшина обвиняли из-за публикации на ВК-странице “Янис Каширский”, зарегистрированной на его номер, видеозаписей “Benny Benassi — Saticfaction (porno version)” и “Женский эротический массаж”. Любшин утверждал, что не публиковал эти ролики и не пользовался аккаунтом, доступ к которому был у его умершего брата.

16 ноября 2017 года Калужский областной суд признал Любшина виновным в экстремизме и реабилитации нацизма и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей. По обвинению в распространении порнографии суд его оправдал. 17 января 2018 года Верховный суд оставил приговор в силе.