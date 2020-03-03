Вторник, 3 марта 2020

Владимир Путин подпишет закон о внесении поправок в Конституцию 18 марта – в шестую годовщину аннексии Крыма, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

По сведениям издания, 10 марта состоится обсуждение закона в Совете Федерации, в тот же день Госдума примет его во втором чтении. Утром следующего дня нижняя палата должна одобрить документ в третьем чтении, тогда же состоится рассмотрение закона на пленарном заседании в Совете Федерации.

12 марта закон рассмотрят в региональных заксобраниях. Предполагается, что 14 марта СФ утвердит результаты их голосования.

Согласно путинским поправкам, после их подписания президент направляет документ в Конституционный суд, который должен не позднее семи дней выдать заключениие об их соответствии главам 1,2 и 9 Конституции. Наконец, если суд не выявит несоответствий, 22 апреля должно состояться всероссийское голосование – если поправки поддержат более 50 процентов участников плебисцита, они вступят в силу.

3 марта политолог Екатерина Шульман опубликовала полный текст поправок в Конституцию, внесенных днем ранее Владимиром Путиным в Госдуму ко второму чтению закона. В поправках упоминаются Бог, “русский язык как язык государствообразующего народа”, брак как “союз мужчины и женщины”, устанавливаются запрет на отчуждение территорий от России, необходимость “защиты исторической правды” и преемственность России от СССР. Дети в документе названы “важнейшим достоянием Российской Федерации”. Кроме того, Путин предлагает запретить муниципальным служащим, президенту, сенаторам, депутатам Госдумы, руководителям федеральных органов власти иметь иностранное гражданство, вид на жительство или счета в зарубежных банках. В первой версии поправок не было запрета на банковские счета и не шла речь о муниципальных служащих.

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию прошли в Госдуме первое чтение 23 января.

22 апреля объявят оплачиваемым выходным.

Ранее Путин предлагал внести поправки в 22 статьи Конституции. В частности, речь идет о том, что не будут исполняться решения международных органов “в их истолковании, противоречащем Конституции”, из нормы о количестве президентских сроков будет изъято слово “подряд”, в основном законе будет присутствовать положение о формировании президентом Госсовета. Согласно поправкам, органы местного самоуправления и органы государственной власти “входят в единую систему публичной власти”. При этом в Конституции закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума и каждый год должна проводиться индексация пенсий.

Для обсуждения поправок Путин созвал рабочую групу из 75 человек, включающую юристов, законодателей, спортсменов, деятелей культуры и искуства.