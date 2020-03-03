Вторник, 3 марта 2020

Включение в Конституцию положения о “государствообразующем народе” не создает предпосылок для конфликтов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его мнению, опасения по поводу ущемления кого-либо “совершенно безосновательны”, передает РБК.

“Если посмотреть предложения, изложенные в новой редакции статьи 68, там как раз предлагается гарантировать право коренных малочисленных народов и культурную самобытность всех народов и этнических общностей России”, – сказал чиновник.

По словам Пескова, в путинских поправках “предлагается защищать культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации”.

Накануне против включения в Конституцию поправки о “государствообразующем народе” выступил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. “Я не вижу положительных перспектив в отражении в Конституции понятия “государствообразующий народ” применительно к одной-единственной нации”, – сказал он. Самигуллин согласен с тем, что русские, как самый многочисленный народ России, – “титульная нация”. “Но вместе с русскими на современной территории России живут и многие другие коренные народы. Мы – россияне, и все мы внесли вклад в образование этого государства, в сохранение государственных границ и духовного суверенитета России, в формирование многоликого общероссийского менталитета и в развитие мощного социально-экономического пространства”, – отметил муфтий.

При этом муфтий поддержал внесение в Конституцию положения о Боге, назвав это общемировой практикой. По его мнению, светскость государства не исключает религиозности общества.

По информации РБК, 10-11 марта планируется провести закон о поправках в Конституцию через Госдуму. 11-го числа его рассмотрит Совет Федерации, а 12 марта закон рассмотрят в региональных заксобраниях. Предполагается, что 14 марта СФ утвердит результаты их голосования. 18 марта Владимир Путин подпишет документ.

Согласно путинским поправкам, после их подписания президент направляет документ в Конституционный суд, который должен не позднее семи дней выдать заключениие об их соответствии главам 1,2 и 9 Конституции. Наконец, если суд не выявит несоответствий, 22 апреля должно состояться всероссийское голосование – если поправки поддержат более 50 процентов участников плебисцита, они вступят в силу.