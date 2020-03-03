Вторник, 3 марта 2020

5 марта 1940 года Политбюро приняло решение расстрелять 25 700 поляков – офицеров, полицейских и представителей “эксплуататорских классов”. Расстреляны они были в ускоренном порядке в апреле и в первой половине мая.

О причинах такой спешки остается только гадать. Наиболее вероятной представляется версия о том, что Сталин собирался напасть на Германию не позднее лета 1940 года, рассчитывая, что вермахт к тому времени увязнет в боях с англо-французскими войсками на линии Мажино. В этом случае между СССР и Германией началась бы война, а Англия и Франция стали бы советскими союзниками, равно как и польское правительство в изгнании, которое тогда еще находилось в Париже. Соответственно, всех польских офицеров, оказавшихся в советском плену, пришлось бы освободить и передать в распоряжение правительства Владислава Сикорского для формирования новой польской армии.

Однако Сталину нужна была полностью подконтрольная ему Польша, а для этого в первую очередь требовалось установить контроль над польской армией. Польские офицеры, побывавшие в советском плену, в подавляющем большинстве были настроены антисоветски и антикоммунистически, и армия, которую они могли создать, не была бы послушна воле Москвы. Поэтому польских офицеров и других “социально чуждых” поторопились расстрелять до того, как СССР мог напасть на Германию летом 1940 года.

Казалось бы, известны все обстоятельства расстрела польских офицеров, полицейских и гражданских лиц в апреле и первой половине мая 1940 года, захороненных в Катыни, Медном и в окрестностях Харькова. Некоторые детали, правда, не прояснены до сих пор. В частности, неясно, сколько человек было расстреляно – 25 000, как указано в справке, на основе которой и было принято решение Политбюро о расстреле, или 21 857, как утверждается в документах уже хрущевских времен. То ли расстреляли меньше, чем первоначально планировали, то ли на расстрел почти четырех тысяч человек не сохранилось документов (или они еще не найдены). Но одно не вызывает ни малейшего сомнения: поляков расстреляли весной 1940 года сотрудники НКВД, выполняя решение Политбюро ЦК КПСС. При этом Главная военная прокуратура РФ провела экспертизу всех выявленных документов и, в частности, установила подлинность подписей всех членов Политбюро, расписавшихся на решении от 5 марта 1940 года.

Однако до сих пор на многих патриотических сайтах материалы расследования 90-х годов, имевшего в своем распоряжении прежде сверхсекретные документы Политбюро, объявляются фальсификацией и “антироссийской подлостью”, тогда как материалы расследования комиссии Николая Бурденко, проводившегося в 1943-1944 годах и объявившего катынское преступление делом рук немцев, патриоты объявляют истинными. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот: материалы комиссии Бурденко как раз и являются сознательной фальсификацией. Но российская власть предпочитает не опровергать подобные фальшивки. Ведь это “фальсификации в интересах России”, как выражался бывший министр культуры.

Власти предпочитают как можно меньше вспоминать о Катыни, а если вспоминают, то только для того, чтобы громоздить новые фальсификации. Тут можно вспомнить идею Российского военно-исторического общества, будто в Катынском лесу немцы расстреливали советских военнопленных (а этого в действительности не было). В том же русле лежит недавняя инициатива тверских властей. Тверская прокуратура требует снять со здания бывшего УНКВД таблички, установленные в память об убитых здесь поляках и советских людях. Прокуроры утверждают, что таблички якобы “не основаны на документах”. Хотя давно уже опубликованы материалы расследования Главной военной прокуратуры, однозначно доказывающие, что во внутренней тюрьме, располагавшейся в здании Калининского УНКВД, весной 1940 года производились расстрелы польских полицейских, пограничников, служащих Тюремной стражи, армейских офицеров, колонистов, судей и чиновников. Имена всех расстрелянных здесь и захороненных в Медном 6295 человек уже установлены. Но власти всячески стараются навести тень на плетень, чтобы размыть память о советских преступлениях против человечества.

А теперь, если в российскую Конституцию включат поправку о недопустимости умаления подвигов защитников Отечества, боюсь, о Катыни вообще нельзя будет говорить как о советском преступлении. Ведь это преступление, конечно же, будет умалять “подвиг” Красной Армии, в 1939 году “освободившей народы Западной Белоруссии и Западной Украины”.