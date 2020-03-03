Вторник, 3 марта 2020

В Израиле на выборах в Кнессет побеждает партия “Никуд” премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Согласно предварительным итогам выборов, опубликованным на сайте ЦИКа, она набирает 29,33 процента голосов.

Это третьи за год выборы в Кнессет. По итогам двух предыдущих выборов политическим силам не удалось сформировать коалицию.

На втором месте – партия Бена Ганца “Кахоль Лаван”: она получила 26,31 процента голосов.

Объединенный арабский список набрал 12,98 процента голосов, ультрарелигиозная партия ШАС – 7,78 процента, блок ультраортодоксальных партий “Яхадут ха-Тора” – 6,18 процента, правая партия “Наш дом – Израиль” выходца из СССР Авигдора Либермана – 5,87 процента, леволиберальный альянс “Авода-Гешер-МЕРЕЦ” – 5,72 процента, альянс ультраправых партий “Ямина” – 5,05 процента.

Обработано 64,31 процента голосов избирателей (почти 91 процент поданных бюллетеней). Явка составила 71 процент – это самый высокий показатель с выборов 2015 года.

По предварительной оценке, “Ликуд” получает 35-36 мандатов в Кнесете, “Кахоль Лаван” – 32, Объединенный арабский список – 15-16, ШАС – 9-10, “Яадут а Тора” – 7, НДИ – 7, “Авода-Гешер-МЕРЕЦ” – 7, “Ямина” – 6. Таким образом, право-религиозный блок может получить 58-59 мандатов, для формирования коалиции ему нужно 61 место в Кнессете из 120 – и, следовательно, понадобятся депутаты от НДИ или других партий.

Нетаньяху сообщил, что 3 марта встретится с лидерами правых и религиозных партий для формирования правительства. Между тем лидер НДИ Либерман уже заявил, что не собирается вступать в коалицию с религиозными партиями.

Окончательные итоги выборов должны быть объявлены до конца недели.

Сам Нетаньяху через две недели предстанет перед судом. Премьера обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием; он отрицает все обвинения.