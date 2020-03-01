Воскресенье, 1 марта 2020

Из канцелярии спикера Госдумы Володина поступают первые сообщения о конституционных поправках, которые президент Путин вносит на рассмотрение в Госдуму. В них, помимо прочего, упоминается Бог, закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины, подвергаются запрету призывы к отчуждению российских территорий, не допускается умаление подвига россиян при защите Отечества. Русский язык назван языком государствообразующего народа. РФ объявляется правопреемницей СССР.

Владимир Владимирович держит слово. Обещал, что пока он остается президентом, у нас будут папы и мамы, а не родители под номерами, – и не обманул. Клялся, что за историческую правду костьми ляжет – и вот вам пожалуйста. Соглашался с мнением участников “рабочей группы” насчет неотчуждаемости российских территорий, рекомендуя лишь уточнить формулировки с МИДом, чтобы в будущем не помешать процессу демаркации границ, – и нужные слова нашлись.

Семья – это теперь защищаемый государством союз мужчины и женщины, что бы ни думали на сей счет матери-одиночки и отцы-одиночки. Выродки, стремящиеся умалить подвиги дедов и прадедов, отныне будут объявлены преступниками, в соответствии с новейшей конституционной нормой. Напротив, территории РФ все-таки можно будет отчуждать, но вслух о том говорить и решать данную проблему дозволят исключительно ему, гаранту прав и властителю земель, а также высшим мидовским чиновникам.

С Господом, чье имя предлагал упоминать всуе патриарх Кирилл, вышло не так гладко. Все-таки в той небольшой книжке, которую недавно открыла для себя легкоатлетка Исинбаева и целый ряд ее коллег, прямо сказано, что Россия – светское государство. Выход, вольно или невольно, подсказал сам глава РПЦ.

“Если в гимне может быть “хранимая Богом родная земля”, – вопрошал предстоятель, – почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?” Вот эту строчку, скрестивши ее с “предками данной мудростью народной”, как раз и ввели в Основной закон, и вышло божественно. “Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство” – как-то так будет звучать преамбула к Конституции, и тут еще особенно к месту окажутся строки про “Россию как правопреемницу СССР”. Полюбопытствует, допустим, какой-нибудь иностранец, что за тысячелетние идеалы передали россиянам героические предки, – и сразу готов ответ.

Впрочем, все эти яркие заплаты на ветхом рубище Основного закона не должны заслонять от нас главной конституционной новации. Ради которой затевалась пьеска под условным названием “Владимир Владимирович держит слово”. Ибо смысл ее и пафос сводится к тому, чтобы он, защитник папы и мамы, дедов и прадедов, неотчуждаемых границ, ветхосоветских заветов и самого Вседержителя, навеки остался с нами. Иначе кто ж за них вступится, и постигающему эту тайную механику сегодняшнего законотворчества открывается истина во всей ее первозданной красе.