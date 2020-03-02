Понедельник, 2 марта 2020

Независимая комиссия ООН, расследующая военные преступления в Сирии, впервые обвинила Россию в причастности к двум авиаударам, в результате которых погибли гражданские. Два таких случая закдокументированы в докладе комиссии, в котором речь идет о событиях, произошедших с июля прошлого года по январь нынешнего.

Первое военное преступление, к которому, как указывают эксперты, причастна Россия, – серия авиаударов, нанесенных по рынку и близлежащим домам в городе Мааррат-эн-Нууман. Налеты на рынок были осуществлены в два захода: в результате первой серии ударов погибли 43 человека, в том числе три девочки и мальчик, в результате второй – десятки людей, в том числе один спасатель.

Кроме того, в докладе говорится о серии ударов, нанесенных 16 августа по дому для беженцев, находящемуся примерно в 2 километрах от населенного пункта Хас. Эта атака унесла жизни 20 человек, в том числе восьми женщин, одна из которых была беременной, и восьми детей.

Эксперты ООН констатируют, что имеют достаточные основания полагать, что российская авиация причастна к каждому из этих инцидентов. В обоих случаях, указывают они, российские ВКС не преследовали конкретные военные цели – следовательно, было совершено военное преступление.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в Кремле “решительно отвергают” обвинения. “Собственно, они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали свое наступление против сирийских войск. Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле”, – сказал он. По мнению Пескова, в докладе якобы ничего не сказано “о действиях террористических группировок, что, как минимум, делает любые суждения этой комиссии однобокими”.

Москва неизменно отрицает причастность к авиаударам по мирному населению. В частности, по поводу авиаудара по Маарет-эн-Нууману в российском Минобороны утверждали, что 22 июля российских самолетов в том районе не было. В декабре The New York Times опубликовала доказательства совершения налетов на Хас и Маарет-эн-Нууман российской авиацией – в частности, аудиозаписи переговоров российских пилотов и диспетчеров. Летчик называет снаряды “конфетами”. Факты подтверждаются также анализом съемок с беспилотника, спутниковых снимков и свидетельствами очевидцев.