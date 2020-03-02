Понедельник, 2 марта 2020

Удивительная в своей абсурдности поздравительная кампания по случаю дня рождения Михаила Горбачева приводит к печальным выводам. В соцсетях рассыпаются в благодарностях не какие-нибудь реликтовые коммунисты или современные социалисты, а вполне себе либеральная публика. Она дружно благодарит Горбачева за подаренную свободу. В свое время люди настолько сжились со своим бесправием, что признали за террористом право распоряжаться их свободой и жизнью. Они ощутили себя жертвами режима, его заложниками. И когда террорист ослабил хватку, они начали испытывать к нему чувство благодарности.

“Стокгольмский синдром” – сочувствие заложника к террористу – может проявляться в масштабах страны. Народ, слишком долго живущий в условиях деспотии, начинает если не любить свою власть, но по крайней мере понимать ее и оправдывать. Так люди устроены: при невозможности сопротивляться они стараются сохранить самоуважение, избегая конфликтов со своей совестью. Один из способов ее успокоить – принять на веру заведомый абсурд.

Население cоветской России, страдающее от голода, разрухи и массовых репрессий, склонно было объяснять все бедствия страны трудностями построения коммунизма.

Арестованные во времена Большого террора коммунисты даже в тюрьме продолжали оправдывать сталинские репрессии необходимостью защиты социализма от происков врагов. Собственный арест они считали исключением из правила, чудовищной ошибкой.

Немыслимые боевые потери в войне с Германией объяснялись зверствами фашистов, но ни в коем случае не бездарностью командования Красной Армии.

Во все времена население СССР с готовностью оправдывало агрессию против других стран, принимая на веру параноидные утверждения о враждебном империалистическом окружении. Этот миф не выветрился из головы многих соотечественников и по сей день.

Оккупация Чехословакии в 1968 году оправдывалась угрозой образования коридора между ФРГ и западными советскими границами, по которому неизбежно двинулись бы в СССР армии НАТО. Люди соглашались с этим доводом, ведь в противном случае надо было выходить с протестом на Красную площадь.

Сейчас времена в сравнении с советскими вегетарианские, но логика оправдания власти все та же. Всем же в России была понятна противоправность аннексии Крыма, но чтобы не протестовать, придумывались оправдания: от самых мутных исторических мифов о сакральности Херсонеса до неизбежности прихода на полуостров все того же НАТО.

Террористы, захватившие заложников где-нибудь в банке, угрожают захваченным людям. Террористы, захватившие страну, угрожают всему обществу. И прежде чем будет приведена в исполнение угроза физического уничтожения части общества, реализуется сценарий cтокгольмского синдрома – дезориентация в реальности, утрата воли к сопротивлению и нравственная деградация.

Такое состояние мы имеем сегодня в России, где власть пытается терроризировать общество угрозами политических репрессий и монотонной государственной пропагандой.

Правда, страна сейчас не столь единодушна в своих оценках, как во времена коммунистического террора, но в темных закоулках российского общества cтокгольмский синдром жив и процветает.

Да что там темные закоулки общества, то же самое и в светлых! Лидеры демократической оппозиции, опасающиеся острых конфликтов с государством, придумывают самые невероятные оправдания для власти, старающейся ограничить митинговую активность: демонстрантов, мол, обыскивают ради общей безопасности, а загоны необходимы для защиты от провокаций.

Для людей, ощущающих себя заложниками, это звучит убедительно, для внешнего мира – диковато. Власть это прекрасно понимает, поэтому ее усилия по созданию “железного занавеса” будут нарастать. Будет усиливаться изоляция России от остального мира через ограничения доступа к интернету, запрет западного теле- и радиовещания в FM-диапазонах и кабельных сетях, через запреты на выезд за границу. Заложники государства должны чувствовать себя покинутыми и беспомощными, быть абсолютно покорными и любить террористов. Такова нехитрая цель террористической власти.

Что можно этому противопоставить? В сущности, только одно: перестать считать себя заложником и не бояться угроз. Это трудно, но, похоже, других способов нет.