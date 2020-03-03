Вторник, 3 марта 2020

Президент США Дональд Трамп согласился на предложенную Владимиром Путиным инициативу провести саммит лидеров пяти ядерных стран – постоянных членов Совбеза ООН: России, США, Китая, Франции и Британии. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает РИА “Новости”.

По словам Лаврова, место и время переговоров пока согласовываются. Он утверждает, что инициативу также поддержали Франция и Китай.

По мнению Лаврова, страны, которым Путин предложил участвовать в саммите, могут “сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества; (сыграть. – Ред.) на коллективную работу, объединение, а не на конфронтацию”.

“Вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которая требует срочных и неотложных и неординарных шагов, но в более широком плане речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо”, – сказал министр.

Лавров напомнил, что в 1985 году лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган сделали совместное заявление о недопустимости ядерной войны, в которой “не может быть победителей”. “Мы предложили нашим американским коллегам подтвердить эту позицию в новых условиях. Прошло уже более полутора, а может, двух лет, ответа мы пока не получили, – сказал Лавров. – Считаю, что и этот вопрос должны обсудить лидеры пятерки”.

Путин выступил с идеей саммита “ядерной пятерки” 23 января на международном форуме памяти Холокоста в Израиле. Он отметил, что на странах – основательницах ООН, постоянных членах Совбеза лежит “особая ответственность по сохранению цивилизации”. По мнению Путина, эти страны должны стать примером для других государств. Путин допустил, что одной из тем саммита могла бы стать ситуация в Ливии, хотя могут рассматриваться и другие проблемы.

Позднее в российском МИДе сообщали, что саммит пяти стран может пройти на юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но договоренности об этом пока нет.

В апреле прошлого года телеканал CNN сообщал, что администрация Трампа предлагает заключить новый глобальный договор об ограничении ядерного оружия, который будет включать Россию и Китай. Предполагается, что новый договор должен заменить российско-американское соглашение СНВ-3, истекающее в 2023 году. “Президент дал ясно понять, что, как он думает, контроль вооружений должен включать Россию и Китай, и следует охватить все оружие, все боеголовки, все ракеты”, – отмечал высокопоставленный чиновник Белого Дома.