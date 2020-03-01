Воскресенье, 1 марта 2020

По состоянию на вечер 1 марта Турцию покинули более 100 тысяч беженцев из Сирии, после того как Анкара решила открыть границу. Об этом написал в твиттере глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна открыла границу с ЕС для беженцев. “Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы”, – сказал он. “Мы не будем закрывать наши двери. Европейский Союз должен держать свое слово”, – добавил Эрдоган.

На границе Турции с Грецией в области Эврос 1 марта произошли ожесточенные столкновения между сотнями мигрантов, пограничниками и полицией. По утверждению полиции, мигранты бросали в правоохранителей гранаты со слезоточивым газом турецкого производства, камни, бочки и другие предметы. Греческая полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В МИДе Греции назвали ложью заявление Солу о том, что границу уже пересекли 70 тысяч беженцев. В ведомстве отметили, что тех, кто пытается нелегально проникнуть в страну, не пропускают.

Как передает ТАСС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйер заявила, что главы Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента отправятся на границу Греции и Турции для оценки ситуации с притоком мигрантов.

Турция приняла на своей территории 3,7 миллиона беженцев, в основном это сирийцы.

Продолжаются боевые действия в Идлибе. Как сообщает “Военное обозрение”, на юге региона повстанцы перешли в наступление и пытаюся взять город Карфанбел. В мухафазе Хама турецкие ударные беспилотники нанесли удар по аэродрому сирийской армии. Кроме того, турецкие вооруженные силы атаковали и разрушили аэродром в районе Нейраб мухафазы Алеппо, использовавшийся правительственными силами.

Как сообщает портал Al-Masdar, сирийское командование перебросило на юг Идлиба подкрепление, при этом военные получили переданное Россией вооружение.

В город Серекаб введены подразделения российской военной полиции, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Там заявляют, что полицию ввели для “обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения” по трассам М4-М5.

В воскресенье министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что всего с момента начала операции под названием “Весенний щит” турецкие войска убили 2212 сирийских военных, уничтожили 103 танка, восемь вертолетов, один беспилотник, а также ракетные пусковые установки и другое военное оборудование. Между тем, по данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра монитоинга прав человека (SOHR), потери сирийской армии составили 74 человека.

В тот же день, как сообщило агенство SANA, турецкие истребители сбили два сирийских бомбардировщика Су-24. Оба пилота катапультировались и выжили.

После этого Дамаск объявил о закрытии воздушного пространства над северо-западом Сирии. По словам сирийского военного источника, любой самолет, который залетит в сирийское воздушное пространство в этой зоне, будет рассматриваться как враждебный и сбиваться.

В связи с этим руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что командование российской группировки войск в стране “не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии”.

Обстановка в Идлибе резко обострилась, после того как вечером 27 февраля в результате авиаудара сирийской авиации по турецкому правительственному конвою погибли как минимум 33 турецких военнослужащих. После этого Турция созвала совещание НАТО и заседание Совбеза ООН. Союзники по альянсу и несколько членов Совбез поддержали Анкару.

Владимир Путин и Эрдоган планируют обсудить ситуацию в Идлибе на встрече, которая пройдет 5 марта в Москве.

В сентябре 2018 года Путин и Эрдроган подписали в Сочи меморандум о создании в Идлибе зоне деэскалации. В соответствии с этим договором Турция разместилав Идлибе наблюдательные посты для защиты мирного населения и обязалась разоружить радикалов. Меморандум фактически перестал действовать, когда с декабря прошлого года армия диктатора Башара Асада начала наступление в регионе.