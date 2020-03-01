Воскресенье, 1 марта 2020

В Греции по российскому запросу в Интерпол задержан бывший депутат Верховной рады VIII созыва, первый командир украинского добровольческого батальона “Айдар” Сергей Мельничук. Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.

По словам Мельничука, его задержали на греческо-болгарской границе с беременной женой и девятимесячным сыном.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе украинского МИДа, как только стало известно о задержании экс-депутата, на место выехал консул Украины в Салониках. Дипломат договорился, что Мельничука будут держать в отделении полиции, где обеспечат всем необходимым, в том числе пищей и водой. Жена и сын задержанного размещены в гостинице поблизости. Мельничуку предоставили русскоязычного адвоката. В понедельник утром в отделение должен был приехать прокурор из Салоников.

В публичной базе разыскиваемых Интерполом “красной карточки” на Мельничука нет.

Как передает телеканал “112 – Україна” со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова, российскими силовиками Мельничук подозревается в причастности к некоему убийству, совершенному в апреле 2014 года в Ростовской области. “Ему предъявляют убийство двух русских граждан, но он никогда и не был в Ростовской области”, – сообщила “Стране.Ua” жена Мельничука Мила. Как написал сам Мельничук в Фейсбуке, ему также инкриминировано создание незаконного вооруженного формирования (статья 208 УК).

2 марта Мила Мельничук сообщила, что ее мужа арестовали.

В ордере Интерпола не совпадают имя и фамилия разыскиваемого, его паспортные данные, а в качестве национальности указано “россиянин”. В номерах паспортов Мельничука 2008 и 2013 годов в документе указаны только цифры, тогда как украинский номер паспорта состоит из букв и цифр.

По словам Авакова, Генеральный секретариат Интерпола решил пересмотреть решение об объявлении Мельничука в международный розыск по запросу России. Министр отметил, что обратился к генсеку Интерпола Юргену Штоку “относительно необходимости выработки действенного механизма блокировки РФ злоупотребления своими правами как государства-члена организации”.

Мельничук проходит по открытому в 2014 году в России уголовному делу о гибели при обстреле в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В 2016 году по этому делу к 22 годам колонии была осуждена украинская летчица Надежда Савченко, в том же году ее обменяли на спецназовцев ГРУ Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

В ноябре в Польше задерживали по запросу России украинского активиста, члена УНА-УНСО Игоря Мазура. СКР обвиняет его в участии в первой чеченской войне. В итоге Мазура отпустили на поруки украинского консула, после чего он вернулся на родину.