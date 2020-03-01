Воскресенье, 1 марта 2020

Коллегия второго кассационного суда общей юрисдикции (председательствующая Елена Васильева, Игорь Пауков и Лейнар Гайниев) отменила апелляционное определение по делу активиста Константина Котова, осужденного к 4 годам общего режима по “дадинской” статье 212.1 УК. Как сообщает “Медиазона”, дело направлено на повторное рассмотрение в Мосгорсуд.

34-летний Котов оставлен под стражей на срок до 2 мая. Как сообщает “МБХ-медиа”, адвокаты политзека заявили, что могут обжаловать это решение.

Адвокаты политзека – Мария Эйсмонт, Михаил Бирюков, Анастасия Саморукова, Алхас Абгаджава, Евгений Смирнов, Вера Гончарова, Эльдар Гароз, Оксана Маркеева, Анастасия Костанова, Алексей Липцер, Александр Пиховкин, Юрий Костанов – просили отменить приговор и немедленно освободить Котова.

На слушаниях выступил представитель омбудсмена Татьяны Москальковой. На суде стало известно о поданном ей ходатайстве о пересмотре приговора Котову. Чиновник отметил, что состав преступления в действии Котова был установлен на основании одних лишь данных о привлечении его к административной ответственности и назначенное активисту наказание слишком сурово. “Действия Котова носили хотя и противоправный, протестный характер”, но все-таки были мирными, сказал он.

Прокурор Коваль поддержала заявленное Генпрокуратурой ходатайство о снижении Котову срока до года колонии. Она отметила, что, хотя действия Котова никому не угрожали, перед одной из акций участковый предупреждал его об уголовной ответственности. Кроме того, по ее словам, суд не учел данные о личности политзека – то, что он не судим и помогает родителям, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Политзек участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Как заявил Котов, его дело развалилось бы, если бы не желание власти наказать кого-то за акции протеста – по словам активиста, СКР занимался этим “с упорством, достойным лучшего применения”. Политзек напомнил о делах “Сети” и “Нового величия”, о том, что по второму делу проходит его жена Анна Павликова. Он отметил, что “единственный виновный” в этом деле провокатор находится на свободе. По словам осужденного, наблюдая за пытками и несправедливыми уголовными делами, он решил “проявлять солидарность, кричать о несправедливости”. “Желаю всем поступать в соответствии с нормами своей совести. Если совесть вступает в противоречие с нормами закона, винить нужно последнее”, – заключил Котов, сказав, что отмена приговора по его делу будет шагом к построению прекрасной России будущего.

Заседание посетили более 70 журналистов и слушателей, в том числе осужденный по “московскому делу” Самариддин Раджабов, два священника, муниципальный депутат и журналист “Новой газеты” Илья Азар.

25 января Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову “проверить законность” приговора Котову. Это произошло после того, как на декабрьской пресс-конференции корреспондент “Дождя” спросил президента о политзеке. 27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. В решении указано, что суд первой инстанции, назначив Котову срок, близкий к верхней границе санкции статьи 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов; она составляет 5 лет), “исходил из того, что его действия представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности”.

“При этом суд не касался вопросов о том, был ли причиненный или реально угрожающий вред существенным и утратило ли проводимое публичное мероприятие мирный характер вследствие нарушения заявителем порядка его организации либо проведения”, – говорится в определении. “Однако именно наличие какого-либо из указанных обстоятельств и связанная с ними надлежащая оценка соответствующих доказательств являются необходимым условием применения лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного данной статьей”, – указывает КС со ссылкой на собственное постановление 2017 года по делу Ильдара Дадина.

“Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное статьей 212.1 УК Российской Федерации, исключено”, – подчеркивает КС. Иное, по мнению суда, означало бы “преодоление юридической силы постановления Конституционного Суда Российской Федерации, что недопустимо”.

31 января Верховный суд отказался пересмотреть дело Котова по вновь открывшимся обстоятельствам. “Несмотря на то что Конституционный суд обязал суды общей юрисдикции пересмотреть дело Котова, он вынес это решение в виде определения. Формально определение не является вновь открывшимся обстоятельством по делу. Поэтому Верховный суд отказал в пересмотре дела путем бюрократического крючкотворства”, – пояснил руководитель “Апологии протеста” Алексей Глухов.

Приговор Котову вынес 5 сентября 2019 года судья Тверского райсуда Москвы Станислав Минин. Он рассмотрел дело всего за два дня и при этом отказался допрашивать большинство свидетелей защиты и исследовать видеозаписи с акций, во время которых активиста задерживали.

14 октября судья Мосгорсуда Нина Шарапова утвердила приговор Котову. Политзек участвовал в слушаниях по видеосвязи. В прениях он заявил о своей невиновности, подчеркнув, что был осужден “лишь за участие в мирных протестных акциях”. Он отметил, что не мог создать угрозу конституционному строю, так как выходил на акции в защиту Конституции, за соблюдение своих конституционных прав, прав Азата Мифтахова, фигурантов дела “Сети” и “Нового величия”.

“Незаконное преследование фигурантов так называемого “московского дела” объединило общество”, – подчеркнул политзек в последнем слове. По его мнению, обществу удалось отстоять часть фигурантов, но не всех. “Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию”, – завершил он свое выступление.

17 октября Котов женился на 18-летней Павликовой.

“Расследование” дела было проведено за три дня: 12 августа Котов стал подозреваемым, 15-го числа ему предъявили окончательное обвинение. По просьбе СКР суд дал адвокату только 72 часа на ознакомление с тремя томами дела.

Первые четыре события, по факту которых сфабриковали дело, – это задержание Котова на сходе в поддержку арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова у главного здания вуза 2 марта (за эту акцию Котов был оштрафован по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения митинга), задержание на шествии после схода “В защиту нового поколения” у здания ФСБ 13 мая в поддержку фигурантов дел “Сети” и “Нового величия” (за участие в этой акции Котов был арестован на 5 суток по части 8 статьи 20.2 КоАП – повторное нарушение порядка проведения публичных акций), задержание на сходе в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня (Котова оштрафовали на 15 тысяч рублей по части 6.1 статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции, повлекшей создание помех движению пешеходов или транспорта) и призыв выйти на Трубную площадь 19 июля за регистрацию оппозиционных кандидатов в МГД (Котов поместил призыв 15 июля, 24-го числа его задержали и арестовали на 10 суток по части 2 статьи 20.2 – организация публичной акции без подачи уведомления). Наконец, эпизод, ставший поводом для открытия дела, – задержание Котова 10 августа на прогулке после митинга на проспекте Сахарова за честные выборы.

Котов стал вторым человеком в России, осужденным по статье 212.1 УК, после Дадина. В декабре 2015 года Дадина приговорили к трем годам общего режима, Мосгорсуд в дальнейшем сократил этот срок до двух с половиной лет общего режима. В феврале 2017 года, после того как Конституционный суд отправил дело Дадина на пересмотр, Верховный суд признал его невиновным.

Котов был задержан 12 августа 2019 года после обыска с изъятием плакатов.

14 августа Пресненский райсуд Москвы отправил Котова в СИЗО. В суд пришли около 100 активистов и общественных деятелей. За Котова поручились более 50 человек.

Котов – активный участник протестных акций, в том числе в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, за освобождение украинских политзаключенных. Он помогал готовить передачи для пленных украинских моряков

Статья 212.1 была введена в УК в 2014 году. Дело по ней может быть возбуждено при наличии трех правонарушений по статье 20.2 КоАП в течение полугода.

В решении по делу Дадина КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы, однако требование КС так и не было выполнено.