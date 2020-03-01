Воскресенье, 1 марта 2020

Владимир Путин предложил ко второму чтению в Госдуме поправок в Конституцию внести туда упоминание Бога, “государствообразующей” роли русского народа и запрет на отчуждение российских территорий. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

По словам Володина, внесенные Путиным в Госдуму поправки изложены на 24 страницах.

“Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство”, – зачитал Володин текст поправки о Боге.

Далее Володин пересказал поправку о роли русского народа: “Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, (говорится. – Ред.) о русском народе как государствообразующем народе, это крайне важно, входящем в многонациональный союз равноправных народов РФ, это тоже важно”.

Поправками о запрете сепаратизма будет запрещено любое отчуждение российской территории. “Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются”, – зачитал спикер Госдумы текст поправки.

Советница Володина Анастасия Кашеварова со ссылкой на Володина приводит еще одну поправку, которую планируется внести в статью 67 Конституции – о “защите исторической правды”. “Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается”, – говорится в этой поправке.

“Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории…”, – приводит Кашеварова еще одну поправку.

Как уточняет Би-Би-Си, в 72-й статье Конституции будет говориться о браке как о союзе мужчины и женщины. “Защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины”, – будет гласить один из пунктов этой статьи.

Еще одна новация – предложение запретить муниципальным служащим иметь иностранное гражданство, вид на жительство или счета в иностранных банках. “Установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием или наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ”, – говорится в этой поправке.

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию прошли в Госдуме первое чтение 23 января. Как ожидается, во втором чтении нижняя палата рассмотрит их 10 марта.

Поправки будут вынесены на плебисцит, который состоится 22 апреля – этот день объявят оплачиваемым выходным.

Ранее Путин предлагал внести поправки в 22 статьи Конституции. В частности, речь идет о том, что не будут исполняться решения международных органов “в их истолковании, противоречащем Конституции”, из нормы о количестве президентских сроков будет изъято слово “подряд”, в основном законе будет присутствовать положение о формировании президентом Госсовета. Согласно поправкам, органы местного самоуправления и органы государственной власти “входят в единую систему публичной власти”. При этом в Конституции закрепляются нормы о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума и каждый год должна проводиться индексация пенсий.

Для обсуждения поправок Путин созвал рабочую групу из 75 человек, включающую юристов, законодателей, спортсменов, деятелей культуры и искуства.