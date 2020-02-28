Пятница, 28 февраля 2020

В центре Москвы прошло шествие памяти Бориса Немцова. По данным “Белого счетчика”, к 14:40 через рамки металлоискателей прошли 22 300 человек.

Согласованное шествие прошло по Бульварному кольцу от Пушкинской площади до проспекта академика Сахарова.

Участники акции скандировали “Путин – вор”, “Долой власть чекистов”, “Россия будет свободной”, “Свободу политзаключенным”, “ФСБ и центр “Э” – главный враг своей стране”, “Нет войне”, “Руки прочь от Конституции”.

В марше участвовали дочь убитого политика Жанна Немцова, а также Алексей Навальный, Илья Яшин, Михаил Касьянов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, бывшие фигуранты “московского дела” Егор Жуков, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло.

Часть пришедших на акцию несли плакаты и баннеры в поддержку политзаключенных – фигурантов “московского дела”, дел “Сети” и “Нового величия”. Отдельными колоннами шли противники войны с Украиной и преследования фигурантов “крымских” дел, матери политзеков, члены “Яблока”, ПАРНАСа и “Солидарности”, националисты, феминистки.

Как заявляли организаторы шествия, его основная цель – “требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации”. “В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь”, – подчеркивали они.

В Петербурге на марш вышли около тысячи человек, на акции задержали пятерых участников, еще одного схватили на входе в метро после окончания шествия. Кроме того, на Невском проспекте за одиночный пикет задержали активиста Али Хантемирова. Всех задержанных отпустили без составления админитративных протоколов. В Екатеринбурге шествие и митинг на юго-западной окраине города собрали около 400 человек.

Акции памяти Немцова проходят в десятках городов, среди них Архангельск, Барнаул, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Иркутск, Казань, Калининград, Киров, Кострома, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. За границей акции проводятся в Киеве, Кельне, Бостоне, Ванкувере, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Видео и фото Юрия Тимофеева.