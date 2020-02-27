Четверг, 27 февраля 2020

Ну что, все диванные наблюдатели отсмеялись по поводу того, как Эрдоган напугал жалкого Путина? И как жалкий Путин будет теперь тихо отползать? Ему ведь в Сирии против Эрдогана без шансов, ага. К берегам Сирии направляются два российских фрегата с ракетами “Калибр” и десантный корабль. Они будут прикрывать очередной бросок Асада в Идлибе, пока Эрдоган будет вести переговоры с Путиным об очередной “деэскалации”.

С самого момента открытого вторжения российских интервентов в Сирию Путин был жалкий, глупый, не имел шансов на успех и вообще непонятно ради чего ввязывался во всякое дерьмо. Только с тех пор вооруженная террористическая группировка Асада, стоявшая на грани полного разгрома, постепенно вновь захватила почти все районы Сирии, ранее освобожденные ее противниками. Один Идлиб и остался.

Пока американцы вместе с курдами сражались со Всемирным Халифатом на территории Сирии, российские интервенты методично уничтожали сирийских противников Асада. Под разговоры о “примирении”, “деэскалации”, “политическом урегулировании”. Невзирая на бесчисленные соглашения и договоренности. Казалось бы, давно можно было понять, что никакое соглашение, никакое урегулирование с Асадом и Путиным невозможно. Целью Путина, к которой он продвигается последовательно и непреклонно, является захват вооруженной террористической группировкой Асада всей территории Сирии. Либо будет полностью уничтожена эта группировка, либо будут полностью уничтожены ее противники.

Так же, как и наши диванные наблюдатели, западные политики не могут понять, зачем это Путину. Неужели только ради того, чтобы отжать какой-нибудь нефтяной заводик для Пригожина? Они все пытаются найти здесь какие-то рациональные, с их точки зрения, мотивы и интересы. И на их основе договориться. Они не могут понять, что цели Путина не укладываются в их представления о рациональном. Они не понимают, что им противостоит. В то время как Путин очень хорошо знает, чему он противостоит и чего он хочет.

Путин хочет добиться утверждения мирового порядка, отвечающего его представлениям о прекрасном. Порядка, при котором никакое международное право не сможет мешать суверенным Асадам мучить и уничтожать любое количество своих сограждан ради сохранения собственной власти. Это называется – цели Путина носят глобально-идеологический характер.

Вот это и не может воспринять сознание рациональных западных политиков. Они разучились думать об идеях. Поэтому и не могут понять, что им противостоит идея. И что противостоять этой идее может только другая идея. Идея такого мирового порядка, при котором никакие суверенитеты не смогут помешать мировому сообществу ликвидировать режимы, подобные режиму Асада.

Пока западные политики не поймут это, они всегда будут проигрывать Путину. Несмотря на все свое превосходство в ресурсах и технологиях. Путин будет откусывать очередной кусок, потом нехотя соглашаться на переговоры, имитировать готовность “сдать назад”, тянуть время, а потом просто откусывать следующий кусок. От Сирии, от Украины, далее везде.

Путин всегда нарушит любые договоренности. Путин всегда “кинет”. Потому что он непреклонен в следовании своей цели. Потому что у него есть идея. Остановить его можно только военной силой. Но чтобы решиться на это, тоже нужна идея.