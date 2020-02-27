Четверг, 27 февраля 2020

В результате авиаудара сил режима Башара Асада в Идлибе погибли 33 турецких военных, еще десятки ранены. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на губернатора граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Догана.

Между тем ранее независимый журналист Сотири Димпиноудис написал в твиттере, что авиаудар был российским и в результате него погибли 50-100 турецких военных. По его сведениям, после авиаудара десятки турецких военных были переброшены через границу для проведения “чрезвычайных процедур”.

В российском Минобороны заявили, что, согласно переданным Турцией России данным, турецких военных в зоне обстрела не было, но в действительности они находились “в боевых порядках боевиков”.

Со схожим заявлением выступил и кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. “Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала”, – цитирует его РИА “Новости”.

В ответ на гибель своих военнослужащих в Идлибе Турция созвала экстренное совещание НАТО по ситуации в Сирии, сообщает генсек альянса Йенс Столтенберг. Оно пройдет в пятницу. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел со Столтенбергом телефонный разговор.

“Союзники по НАТО выражают глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат при последней бомбежке в Идлибе и выражают полную солидарность с Турцией”, – заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Члены НАТО осуждают продолжающиеся неизбирательные удары сирийского режима и России в провинции Идлиб, подчеркнул Столенберг. Он призвал Москву и Дамаск остановить наступление в Идлибе, “уважая международное право”, и поддержать усилия под руководством ООН по поиску мирного решения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл в штаб командования тактическими действиями в Идлибе, который расположен на границе с Сирией.

До этого министр принял участие в совещании по вопросам безопасности, которое в четверг вечером провел в Анкаре президент Эрдоган.

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил в эфире турецкого телеканала A Haber, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова воевать снова. Он отметил, что в России живут 25 миллионов мусульман, и пообещал, что “Россия будет расчленена изнутри”. Месть Турции “будет ужасной”, отметил чиновник.

Как сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, в пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эрдогана. О нем попросил президент Турции. “Разговор был подробный и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации”, – сказал Лавров.

Ситуацию в Идлибе обсудили в пятницу на заседании российского Совбеза, сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и члены Совбеза выразили “крайнюю обеспокоенность” в связи с эскалацией обстановки в регионе.

Мировые державы должны ввести бесполетную зону над Идлибом для защиты сотен тысяч беженцев, заявил глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В Турции заблокирован доступ к Фейсбуку, Твиттеру, Инстаграму и мессенджеру Whatsapp.

Как передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, турецкие власти решили открыть границу для беженцев, направляющихся в Европу. “Мы решили, по сути, немедленно, не останавливать сирийских беженцев, которые пытаются добраться до Европы по суше или по морю. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут въезжать в Европейский Союз”, – сказал чиновник на условиях анонимности.

Между тем в Идлибе российская авиация нанесла авиаудар по городу Саракиб, накануне захваченному повстанцами. Ночью силы Асада предприняли первую контратаку на город. Идут тяжелые бои. Саракиб имеет стратегически важное значение, поскольку находится на пересечении трасс M4 и M5; трасса M5 соединяет Алеппо и Дамаск.

Турецкие вооруженные силы в свою очередь всю ночь наносили воздушные и артиллерийские авиаудары по позициям сил Асада. Беспилотники зафиксировали уничтожение колонн бронетехники и живой силы асадовских войск. Удары также нанесены по штабам и складам с боеприпасами. По данным турецкой стороны, за 17 дней операций турецких вооруженных сил в Идлибе убиты 1709 асадовских военных.

По заявлению Акара. турецкая армия атаковала более 200 целей. Уничтожены 5 вертолетов, 23 танка, 23 орудия и гаубицы, системы противовоздушной обороны “Бук” и “Панцирь”, убиты 309 сирийских военных.

В российском Минобороны заявляют, что группировка “Хайат тахрир эш-Шам” 27 февраля предприняла “попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск”. В ведомстве заверяют, что российский центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром во избежание угроз безопасности. “В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов”, – сообщают в министерстве.

Фрегаты Черноморского флота “Адмирал Григорович” и “Адмирал Макаров” с крылатыми ракетами проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, передает Интерфакс со ссылкой на представителя Черноморского флота Алексея Рулева.

Накануне в Кремле заявили, что Владимир Путин не собирается участвовать в саммите по Идлибу, проведение которого 5 марта в Стамбуле анонсировал Эрдоган. В четверг на российско-турецких переговорах в Анкаре турецкие представители заявили о необходимости в первую очередь установить в Идлибе режим прекращения огня.

Обострение в Идлибе вызвало гуманитарный кризис: сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и переселиться в лагеря беженцев у турецкой границы.