Четверг, 27 февраля 2020

Прокуратура Северного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о разбитом окне штаба “Единой России” в московском районе Ховрино, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на адвоката “Правозащиты Открытки” Олега Елисеева, защищающего фигуранта дела Андрея Ейкина.

По словам Елисеева, по делу проходят Ейкин, аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов и Елена Горбань. “После его (обвинительного заключения. – Ред.) получения ожидаем передачу уголовного дела в суд”, – сказал адвокат.

Ранее по делу также обвинялся анархист Святослав Речкалов, но его имя из текста обвинения в окончательной редакции убрали.

Фигурантов дела обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти к “Единой России” (часть 2 статьи 213 УК; до 7 лет). По версии обвинения, 30 января 2018 года они бросили дымовую шашку в офис ЕР.

Полиция завершила следствие по делу в конце декабря.

В акции у ховринского штаба ЕР принимали участие три человека, в том числе одна девушка. Активисты разбили окно штаба и бросили внутрь зажженный файер. Один из участников акции снимал ее на видео.

Полиция первоначально открыла дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей лишь до трех месяцев ареста. С середины февраля 2018 года проводились облавы у московских анархистов и антифашистов. Подозреваемыми по делу изначально стали активисты Алексей Кобаидзе, Речкалов, Горбань и Ейкин. Речкалов подвергся пыткам; он подписал признательные показания с оговором как себя, как и товарищей, а в дальнейшем эмигрировал.

Горбань, Кобаидзе и Ейкин признали вину. По данным ОВД-Инфо, Ейкин планирует ходатайствовать о рассмотрении его дела отдельно от остальных обвиняемых.

Между тем в сентябре дознание было приостановлено, а возобновлено лишь 7 февраля 2019 года – в этот день по делу привлекли московского анархиста, аспиранта МГУ Азата Мифтахова. В тот же день стало известно, что дело переквалифицировано с нетяжкой нормы о вандализме на тяжкую часть 2 статьи 213 УК.

Показания против Мифтахова дал некий засекреченный свидетель. Он утверждал, что всего в атаке на ховринский штаб ЕР участвовали шесть человек, разделившиеся на две группы. Одна пошла к штабу, заявлял свидетель, а что делала вторая, он будто бы не знает. Именно во второй группе, согласно этим показаниям, находился Мифтахов, которого свидетель якобы запомнил из-за “выразительных бровей”.

12 февраля 2019 года по итогам разбирательства, занявшего два заседания, Мифтахова отправили под арест. 15 февраля политзеку было предъявлено обвинение. Признать вину Мифтахов отказался.

В октябре 2019 года Кобаидзе покинул страну. Его дело, как и дело Речкалова, выделено в отдельное производство.

Ранее Мифтахова, схваченного в ходе облавы 1 февраля 2019 года в общежитии МГУ, пытались привлечь по делу о незаконном изготовлении взрывчатки, якобы найденной в столичном пригороде Балашихе. В балашихинском УМВД оперативники ФСБ подвергли его пыткам. Мифтахова избивали, втыкали ему в грудь шуруповерт и угрожали изнасиловать. Несмотря на пытки, анархист отказался давать признательные показания и подписывать какие бы то ни было документы. После того, как 4 февраля суд перенес на 3 дня слушания по вопросу об избрании Мифтахову меры пресечения, 7-го числа его формально освободили из балашихинского ИВС и тут же задержали уже по новому делу.

27 февраля стало известно, что Франция предоставила Речкалову убежище. В январе убежище в этой стране получила активистка Евгения Сергеева, которую задерживали по тому же делу.

Сход в поддержку Азата Мифтахова