Четверг, 27 февраля 2020

СКР заочно предъявил эмигрировавшему на Украину политактивисту Михаилу Агафонову обвинение в нападении на представительство Россотрудничества – Российский центр науки и культуры в Киеве, сообщается на сайте ведомства.

Агафонову инкриминирована часть 2 статьи 360 УК (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Эта норма предусматривает от 5 до 10 лет колонии. В СКР заявляют, что получили “неопровержимые доказательства” участия Агафонова в “антироссийской акции”, организованной руководителем Организации украинских националистов Николаем Коханивским. Как утверждается, активист и “другие участники украинских националистических организаций напали на здание Российского центра науки и культуры в Киеве и забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери”. В результате действий Агафонова и других участников акции, заявляют в СКР, “был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, его имуществу причинен крупный материальный ущерб”.

Ведомство опубликовало видео, на котором видно, как Агафонов бросает в здание РЦНК некий предмет, а затем поднимает плакат.

Как уточнил сам Агафонов, в его деле есть и второй эпизод – участие в акции 6 марта 2016 года у посольства России в Киеве за освобождение украинской летчицы Надежды Савченко, когда здание дипмиссии забросали яйцами.

Накануне в Москве у престарелых родителей Агафонова прошел обыск, их допросили в управлении по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны (“украинском” управлении) СКР.

Агафонов внесен в список “экстремистов и террористов” Росфинмониторинга как “лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к терроризму”.

17-18 февраля 2018 года активисты различных националистических организаций, в том числе “С14″, дважды атаковали РЦНК. Во время первой акции был сорван, растоптан и сожжен российский флаг. В ходе второй акции офис Россотрудничества забросали булыжниками и яйцами; в здании разбили много окон.

Российское посольство на Украине возложило частичную ответственность за нападения на США. В посольстве заявили, что заявили, что атаки на российские учреждения на Украине вдохновляются “примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности”. Американские власти закрыли доступ к “посольским дачам”, генконсульству России в Сан-Франциско и торгпредству в Вашингтоне.

В июле прошлого года СКР возбудил против Коханивского дело по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму; от 5 до 7 лет) за то, что тот записал видеообращение, в котором якобы “публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры”.

Агафонов – бывший член комитета защиты публициста Бориса Стомахина. В 2014 году он после двух допросов по третьему делу Стомахина в качестве свидетеля выехал на Украину и попросил там политубежище. В январе 2016 года стало известно, что он получил статус беженца.