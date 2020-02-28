Пятница, 28 февраля 2020

Кремль работает над организацией встречи лидеров России и Турции. Как сообщает РИА “Новости”, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Как уточнил чиновник, переговоры двух президентов пройдут в Москве 5 или 6 марта.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта саммита по Идлибу с участием Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. В пятницу в администрации президента Турции после телефонного разговора Путина и Эрдогана сообщили, что главы государств согласились лично встретиться и обсудить ситуацию в Идлибе.

Как передает Anadolu, в МИДе Турции в пятницу третий день продолжились российско-турецкие переговоры. Турецкая делегация подчеркнула необходимость скорейшего установления долгосрочного перемирия в Идлибе, деэскалации ситуации в регионе и отвода войск диктатора Башара Асада к границам, предусмотренным Сочинским меморандумом (сентябрьское соглашение 2018 года о деэскалации в Идлибе, подписанное Путином и Эрдоганом. – Ред.). По данным дипломатических источников, консультации состоялись по инициативе российской стороны. После них российская делегация покинет Турцию.

Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Идлибе. Инициаторами его созыва выступили США, Британия, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.

Позже Эрдоган провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и Меркель. Лидеры США и Германии осудили последнюю атаку на турецких военных.

Ситуация в Идлибе обострилась в четверг вечером, когда в результате удара по турецкому конвою в Идлибе погибли как минимум 33 турецких военных. По заявлению Турции, удар нанесли силы Асада, по неофициальным данным – Россия. Турция в ответ нанесла массированные удары по позициям асадовских военных, убив 309 человек и уничтожив большое количество военной техники. В Кремле и российском Минобороны заявили, что Анкара не предупредила Москву о нахождении турецких военных в зоне обстрела.

Экстренное совещание НАТО в связи с ситуацией в Идлибе должно пройти в пятницу.