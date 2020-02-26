Среда, 26 февраля 2020

В среду в одной из европейских стран было совершено покушение на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, утверждают в чеченской правозащитной ассоциации Vayfond.

Как утверждается, неизвестный проник в квартиру блогера и попытался убить его молотком, пока тот спал. По информации Vayfond, завязалась драка, в ходе которой Абдурахманову удалось обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Сейчас Абдурахманов находится в больнице, утверждают в организации.

Правозащитный центр “Мемориал” подтверждает информацию о покушении.

По сведениям брата блогера Мухаммада Абдурахманова, нападавший проник в квартиру под видом полицейского. По его словам, визитер ударил Абдурахманова молотком, пока тот спал, но ранение оказалось незначительным. У блогера получилось обезвредить нападавшего его же оружием, утверждает брат Абдурахманова.

На youtube-канале Абдурахманова было опубликовано видео диалога блогера с нападавшим (сейчас оно удалено). Тот лежит на полу в луже крови. На вопрос блогера, кто его прислал, он отвечает, что это сделал некий Абдурахман из Грозного. По словам нападавшего, сам он из Москвы и его зовут Арслан. На вопрос, как он узнал адрес блогера, нападавший отвечает: “Они мне сказали”. Он добавляет: “Мать моя у них”.

По словам преступника, он пришел не убить чеченца, а только напугать. “Ты пришел вот с этим молотком, чтобы меня напугать?” – переспрашивает Абдурахманов, демонстрируя молоток. Тот отвечает утвердительно.

Больничную палату, в которой лежит блогер, охраняют полицейские, заявляет Мухаммад Абдурахманов. “К Тумсо сейчас никого не подпускают. Сразу после нападения была вызвана полиция. Брату поступали угрозы в последнее время, и власти Евросоюза сами связывались с ним и предупреждали об угрозе жизни после убийства (во Франции чеченского блогера. – Ред.) Имрана Алиева”, – рассказал он. По словам Мухаммада Абдурахманова, человек, который напал на его брата, также находится в больнице.

В начале февраля Абдурахманов опубликовал информацию о возможном убийце Алиева – критика режима Рамзана Кадырова, известного под псевдонимом Мансур Старый. По его сведениям, убийство совершил житель Гудемесского района Чечни Усман Мамадиев по заказу депутата Госдумы Адама Делимханова.

Абдурахманов – бывший замгендиректора чеченской госкомпании “Электросвязь”, бежавший за границу после конфликта с тогдашним вице-премьером Чечни, троюродным племянником главы республики Исламом Кадыровым. Он безуспешно пытался получить убежище в Грузии; сообщалось, что Абдурахманов переехал в Польшу. Против эмигранта было сфабриковано уголовное дело об участии в сирийской войне, которое впоследствии прекратили. Абдурахманов получил известность благодаря публичным спорам в интернете с чеченскими чиновниками – в частности, со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым (Лордом). В марте 2019 года Даудов объявил блогеру кровную месть.