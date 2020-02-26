Среда, 26 февраля 2020

Всеправославное совещание, созванное иерусалимским патриархом Феофилом III после визита в Москву, завершилось фактическим провалом. На приглашение иерусалимского патриарха помимо патриарха московского, реального инициатора встречи в Аммане, откликнулись только предстоятели польской и чешских церквей, зависимых от РПЦ (а в годы советского владычества – и от КГБ) еще со времен установления “дружественных режимов” в социалистических странах, и сербский патриарх, воспользовавшийся встречей для поддержки имущественных прав своей церкви в соседней Черногории.

В коммюнике встречи, которая должна была быть посвящена проблемам украинского православия, говорится о том, что вопросы предоставления автокефалий должны приниматься “в духе общеправославного диалога, при всеобщем согласии”. Этот же тезис в свое время патриарх Кирилл пытался навязать Всеправославному собору на Крите. Предложение не получило одобрения большинства православных церквей мира, сам Кирилл на собор не приехал, но при этом в РПЦ продолжали выдавать собственную идею “всеобщего согласия” при предоставлении автокефалии за согласованную и действующую норму. Продолжали выдавать с таким упорством, что сами в собственную ложь и поверили. Даже в Аммане митрополит Иларион рассказывал журналистам о принципиальной договоренности, которая “не была ратифицирована” на Крите. Почему патриарх Кирилл не выбрался на собор для ратификации собственного предложения, митрополит не обьяснил.

Хотя объяснение есть. Патриарх Кирилл поверил, что Москва – третий Рим. И продолжает верить, несмотря на поражение в Аммане.

Можно было убедиться, что это не так хотя бы потому, что Московская патриархия не осмеливается сама инициировать всеправославные совещания и потому вынуждена прибегать к услугам иерусалимского патриарха. Что на приглашение иерусалимского патриарха не откликнулся никто кроме тех, кто просто не может отказать Москве. Да и тут вышла заминка – антиохийского патриарха, находящегося в Сирии и зависящего от Москвы больше, чем польский и чешский митрополиты, не удалось сдвинуть с места. При этом даже на этом “совещании своих” бывшего киевского митрополита Онуфрия, возглавляющего УПЦ Московского патриархата, пришлось включать в состав делегации РПЦ в качестве обычного члена делегации, дезавуируя недавние объяснения Путина о “самостоятельности” украинской церкви. Потому что одно дело – рассказывать небылицы по телевизору, а другое – заставлять поверить в них православных иерархов.

Никакого третьего Рима нет и никогда не было – сколько ни трать нефтедолларов для подпитки этого мифа. А есть церковь, пытающаяся спровоцировать раскол в мировом православии и оказавшаяся в фактической изоляции в своей борьбе с Вселенским патриархом.

Потому что даже те клиенты этой церкви, которые не могут ей ни в чем отказать и имитируют Всеправославное совещание в Аммане, не рискуют пойти против Вселенского патриархата и даже устроить совместное служение в иорданской столице. Потому что христианская церковь древнее третьего Рима, старше Кирилла и Путина и переживает уже не первое и не двадцать первое поколение амбициозных политиков, уверовавших в свое картонное величие. Вселенский патриархат – напоминание об этой верности традиции. А Московский патриархат – напоминание о том, какая моральная катастрофа случается, когда церковь удовлетворяет пожелания власти.

Пожалуй, только в этом смысле Москва может напоминать третий Рим.