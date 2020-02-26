Среда, 26 февраля 2020

Повстанцы и турецкие военные в Идлибе атакуют российские военные самолеты, сообщает Интерфакс со ссылкой на репортаж “России-24″.

“Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно – боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы”, – говорится в репортаже. Сообщается, что российская и сирийская авиация используют тепловые ловушки для защиты от ПЗРК.

По сведениям “России-24″, сирийская армия в поселке Джубас, где ведутся одни из самых ожесточенных боев, потеряла “большое количество бронетехники и артиллерии” от огня турецких военных.

По данным Anadolu, к утру 27 февраля силы сирийской оппозиции взяли под контроль город Серакиб и продожают наступление в этом районе – они заняли селения Тренбе, Шабур, Дадих и Зеккар. Накануне силы Асада были выбиты из селений Мыджейзир, Салихие и Афес. Ожесточенные бои продолжаются, сообщает агентство.

Между тем в Анкаре второй день продолжаются российко-турецкие переговоры о ситуации в Идлибе на уровне заместителей министров иностранных дел.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в планах президента пока нет поездки в Стамбул. При этом он отметил, что “происходит общение на рабочем, на экспертном уровне России и Турции, в первую очередь для продолжения обсуждения кризиса вокруг Идлиба”.

Днем ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган снова анонсировал проведение в Стамбуле 5 марта саммита по Идлибу. Он заявлял, что в нем примут участие Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

В четверг Эрдоган, выступая в Анкаре, заявил, что Турция не может воспринимать в качестве друга сирийского диктатора Башара Асада, поскольку на его руках кровь сотен тысяч соотечественников.

По словам турецкого министра обороны Хулуси Акара, Турция продолжает переговоры с Россией по поводу использования воздушного пространства Сирии. Анкара выступает за использование ударных беспилотников, однако, указал министр, в переговорах с Москвой по-прежнему сохраняется проблема в этом вопросе.

“Итоги турецко-российских переговоров по Сирии станут известны в самое ближайшее время. В зависимости от этого Анкара определит окончательную позицию по Идлибу”, – сказал Акар.

В среду министры иностранных дел 14 государств Евросоюза в совместном обращении

призвали режим Асада и Россию прекратить огонь в Идлибе и сесть за стол переговоров с Турцией. Начавшееся в декабре наступление сил Асада в Идлибе при поддержке российской авиации привело к гуманитарной катастрофе, напоминают министры: всего за несколько недель около миллиона человек бежали от российских бомбежек; с начала года, по данным ООН, погибли 298 мирных жителей. “В нарушение международного гуманитарного права, авиаудары намеренно наносятся по больницам и медпунктам (79 медучреждений уже выведены из строя), школам и убежищам”, – говорится в открытом письме.

Европейские министры призывают путинский режим перестать блокировать в Совбезе ООН продление механизма трансграничной гуманитарной помощи.

Мирное урегулирование в Сирии невозможно без международного правосудия, говорится в обращении министров: военные преступления, в том числе применение химоружия, должны быть расследованы и наказаны. Европейские министры поддерживают работу Международной следственной комиссии по Сирии, созданной в рамках ООН, и считают, что эти дела должен рассматривать Международный уголовный суд.

Обращение подписали главы МИД Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции, Ирландии, Финляндии, Польши, Литвы и Эстонии.