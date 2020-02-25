Вторник, 25 февраля 2020

Суд приговорил к 4 годам колонии гражданина Украины Игоря Пирожка по делу “Правого сектора” сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Каким судом, к какому режиму отбывания наказания и когда конкретно приговорен Пирожок, в УФСБ не уточняют. 51-летний украинец объявлен виновным по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней), а также по статье 205.2 кодекса (оправдание террорищма). В качестве дополнительного наказания, заявляют в УФСБ, Пирожку “ограничено право пользования интернетом и администрирования групп” в течение 3 лет.

Пирожок был задержан в Москве или Подмосковье и отправлен в столичный СИЗО в апреле 2018 года. Следствие по его делу вело московское УФСБ. Изначально заявлялось, что ему вменялись части 1.1, 2 статьи 282.2 УК (соответственно вовлечение в деятельность экстремистской организации и участие в таковой). О статье 205.2 кодекса в УФСБ тогда не упоминали.

Игорь Пирожок бежал в Россию из Украины, чтобы не отсиживать там срок за торговлю оружием. В России ему дали 4 года за участие в "Правом секторе". https://t.co/JVkBI0Lkik pic.twitter.com/XaDBZKzc4J

— Грани.Ру (@GraniTweet) February 26, 2020

Согласно фабуле дела, в 2014 году у себя в стране Пирожок под псевдонимом Роман Чирка вступил в ПС и организовал отряд “Хорти” (укр. “Борзые”), занимавшийся оказанием помощи украинским группам “для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе”. Заявляется, что в январе 2018 года он прибыл в “московский регион”, где попытался завербовать двух человек в “Правый сектор”, однако они отказались присоединяться к организации и сообщили о деятельности Пирожка силовикам.

В “Правом секторе” заявляли, что исключили Пирожка из организации. “Игорь Пирожок в 2014-м действительно участвовал в деятельности “Правого сектора”. Однако вскоре в процессе чистки рядов мы от него избавились из-за того, что он преследовал свои цели”, – сообщил изданию “Факты” администратор штаба Житомирской областной организации ПС Алексей Мозголик.

В первой половине 1990-х годов уроженец Одессы Пирожок основал в России нацистскую группировку “Легион Вервольф”. В этом качестве он, в частности, организовал на территории Тимирязевской сельхозакадемии “концлагерь для бездомных”. В 1994-м членов “Легиона” обвинили в убийстве одного из их коллег по организации, а также в злостном хулиганстве, сокрытии преступления и возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды. В частности, утверждалось, что “Легион Вервольф” устроил погром в Марфо-Мариинской обители (женский монастырь в Москве), предпринял попытку теракта в спорткомплексе “Олимпийский”, а также планировал теракты в ряде кинотеатров.

Судили фигурантов дела в Ярославской области. В марте 1996-го, передавал “Коммерсант”, Пирожок был приговорен к пяти годам колонии, а Виктор Баранов – исполнитель убийства коллеги по “Легиону” – к девяти годам. Третий подсудимый, несовершеннолетний Виктор Володин, получил условный срок.

В 1998 году по обвинению в хранении и употреблении марихуаны Заволжский райсуд Ярославля добавил к сроку Пирожка еще три года и перевел его на строгий режим.

После отбытия срока в России Пирожок вернулся на Украину, где был приговорен к трем годам колонии по обвинению в “распространении порновидеопродукции с участием несовершеннолетних мальчиков”.

Во время Революции достоинства Пирожок был ее активным участником. Затем стал помощником депутата Житомирского облсовета Виталия Витусевича, члена Радикальной партии Олега Ляшко. В мае 2015 года СБУ объявила, что Пирожок задержан при попытке продать две гранаты Ф-1. Как утверждалось, он пытался наладить сбыт оружия из зоны АТО, а при обыске у него изъяли пистолет и еще одну боевую гранату.

В продолжение следствия и суда Пирожок оставался на свободе. 27 октября 2016-го он был осужден в Житомире к 3 годам колонии – минимальному сроку по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчаткой).

От отбывания срока Пирожок уклонился. Бердичевский отдел полиции в Житомирской области объявил его в розыск. Датой исчезновения Пирожка в базе разыскиваемых лиц указано 21 января 2018 года – то есть время, когда он, по утверждению ФСБ, и прибыл в Россию в последний раз.

Игорь Пирожок бежал в Россию из Украины, чтобы не отсиживать там срок за торговлю оружием. В России ему дали 4 года за участие в "Правом секторе". https://t.co/JVkBI0Lkik pic.twitter.com/XaDBZKzc4J

— Грани.Ру (@GraniTweet) February 26, 2020