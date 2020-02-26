Среда, 26 февраля 2020

Россия предлагает ООН признать допустимыми превентивные задержания перед митингами и работу на акциях силовиков в штатском. Как сообщает “Коммерсант”, это следует из отзыва России к проекту “Общего замечания” к статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, декларирующей свободу мирных собраний.

О подготовке “Общего замечания” комитет ООН по правам человека объявил в 2018 году – это разъяснение, как ООН понимает право на мирные собрания и когда оно может быть ограничено государством. Черновик документа был опубликован в ноябре 2018-го.

В ООН подчеркивают, что превентивное задержание с целю помешать участию в митинге “несовместимо с правом на мирные собрания”. В организации допускают, что такие задержания допустимы в исключительных случаях, “когда властям действительно известно о намерении этих лиц участвовать в актах насилия или подстрекать к ним”. Кроме того, по мнению ООН, использование “сотрудников в штатском” на акциях должно быть “разумно необходимым”.

Российские власти называют рекомендации ООН “не вполне очевидными”. “Безоговорочное следование указанным предписаниям может существенно снизить способность правоохранительных органов эффективно и оперативно реагировать на противоправные проявления в преддверии или в ходе массовых мероприятий, а также создать серьезные риски для безопасности их участников”, – говорится в ответе России, -

Прежде всего, отмечает “Коммерсант”, Россия выступает против включения в “Замечания” фразы “Непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий”. Как считают представители России, это утверждение “носит субъективный оценочный характер и не имеет под собой какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы”. В другом абзаце говорится, что “некая презумпция мирного характера собраний неизвестна международному праву”.

По мнению ООН, право на мирные собрания может быть ограничено для защиты “общественной безопасности” – поводом для запрета может быть лишь “значительный и непосредственный риск возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности” или “аналогичный риск серьезного ущерба имуществу”. Россия предлагает включить в перечень оснований для запрета митингов “здоровье и психологическую неприкосновенность” граждан, не поясняя, что имеется в виду. В другом месте Москва называет еще одно основание для запрета: “Угроза возникновения насилия в результате проведения массового мероприятия”.

Неудовольствие российских властей вызвал пункт о необходимости защищать участников мирных собраний “от нападений, вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией”. Российские власти называют его “попыткой создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц”.

В ООН предлагают зафикисировать, что запрет мероприятия с целью защиты нравственности может применяться “лишь в исключительных случаях”, причем такое основание “не должно использоваться для защиты узкоспециальных представлений о морали или основываться на принципах, вытекающих исключительно из одной социальной, философской или религиозной традиции”. Отдельно говорится о недопустимости запрета акций на тему “сексуальной ориентации”.

Это предложение Россия называет “не вполне обоснованным”. “Принимая во внимание отсутствие в международном праве определения термина “мораль”, подходить к данной теме необходимо с учетом национальных, исторических, религиозных и иных особенностей каждого конкретного государства. Навязывание в этом вопросе каких-то универсальных подходов недопустимо”, – отмечают российские власти. В другом пункте российского ответа уточняется, что “ограничения могут быть оправданы” в отношении нацистской символики, “приветственных жестов” и “других отличительных знаков структур, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом”.

ООН предлагает отдельно оговорить недопустимость препятствования работе журналистов и правозащитников на массовых акциях, “даже если они объявлены незаконными”. Россия также не видит в этом необходимости под предлогом борьбы с “привилегиями”.

Кроме того, российские власти предлагают дополнить проект “положением о важности соблюдения баланса интересов частных предприятий и граждан, реализующих свое право на участие в соответствующем публичном мероприятии”. “Коммерсант” напоминает, что после московского митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля ряд частных и государственных организаций подали иски к оппозиционерам на общую сумму более 20 миллионов рублей.

В опубликованном 26 февраля интервью ТАСС Владимир Путин заявил о недопустимости применения насилия на массовых акциях. “Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона”, – подчеркнул он. По мнению Путина, “дубинкой просто так никто не молотит”: “Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны”.

На вопрос журналиста о “ранимых и трепетных” росгвардейцах Путин ответил: “Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать. И, больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят”.