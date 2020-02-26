Среда, 26 февраля 2020

Пять лет назад на Большом Москворецком мосту убили Бориса Немцова.

29 февраля в Москве пройдет Марш Немцова. Мэрия согласовала шествие с участием 30 тысяч человек по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. “Это будет политический марш, основная цель которого – требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь”, – заявляют организаторы.

В Петербурге марш запретили – мэрию не устроили заявленные цели акции и использование аббревиатуры “РФ”.

Акции памяти Немцова запланированы в 39 городах.