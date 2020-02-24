Понедельник, 24 февраля 2020

Сотрудник ГРУ Егор Гордиенко, участвовавший в отравлении торговца оружием Эмилиана Гебрева в Болгарии, впоследствии стал членом российской миссии в ВТО, говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Tatmedia и фонда Civica.

Это первый случай, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство.

Перед первым отравлением Гебрева Гордиенко, пользовавшийся псевдонимом Георгий Горшков, дважды прилетал в Болгарию – 11 февраля и 24 апреля 2015 года. Одновременно с ним оба раза в страну прилетали агенты ГРУ Денис Сергеев (“Сергей Федотов”) и Сергей Лютенко (“Сергей Павлов”). Оба они, как и Гордиенко, находятся в розыске.

Во время второго визита Гордиенко арендовал в гостинице Hill Hotel в Софии номер с видом на въезд в подземную парковку во дворе, которым пользовался Гебрев. Следствие полагает, что именно там Сергеев нанес нервно-паралитический яд на ручку двери автомобила Гебрева.

28 мая, в день второго отравления Гебрева, Гордиенко снова прилетал в Болгарию (за четыре дня до этого в страну прилетел Сергеев).

Гордиенко родился в 1979 году в городе Болград Одесской области, где его отец служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1980-х годах его отец с семьей переехал в Москву. В 2007 году он впервые выехал за границу, на 12 дней под своим именем отправившись в Каир. С 2010 года агент начинает совершать поездки под именем “Георгий Горшков”. “География его путешествий широка: Барселона, Украина, Турция, Чехия, Таджикистан, Чехия, Швейцария, Италия, Финляндия, Франция”, – отмечает The Insider. До Болгарии он совершает несколько совместных поездок с Сергеевым, в том числе во Францию и Таджикистан.

В марте и апреле 2014 года Гордиенко несколько раз посещает Ростов-на-Дону и Крым. В июле 2014-го он получает квартиру в том же доме, что и один из отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Александр Мышкин. The Insider предполагает, что Гордиенко, как и отравители Мишкин и Анатолий Чепига, получил звание Героя России за участие в украинской операции и встречался с Владимиром Путиным.

После операции в Болгарии Гордиенко снова ездит по миру под своим настоящим именем. “В 2016 году он путешествует в основном в Крым, а в 2017 году снова отправляется в Европу – теперь уже с дипломатическим паспортом. 27 января он прилетает в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации”, – говорится в расследовании.

25 октября 2018 года Гордиенко вернулся из Женевы в Москву – расследователи предполагают, что из-за вышедшей днем ранее статьи Bellingcat, в которой упоминается поездка Чепиги в Прагу, во время которой Гордиенко был вместе с ним.

Согласно биллингу телефона Гордиенко, он еще в 2017 году активно общался с будущими участниками отравления Скрипаля – Мишкиным, Сергеевым и Чепигой. В промежуток времени между декабрем 2017-го и февралем 2018-го все четверо, а также агенты ГРУ Ежов (“Кононихин”) и, возможно, Лютенко (“Павлов”) оказались в Женеве. The Insider предполагает, что целью агентов мог быть Скрипаль, который ранее был в Швейцарии, а, значит, мог планировать поездку туда и зимой 2018-го. Так как Гордиенко, имея статус дипломата, мог пересекать границу без досмотра багажа, расследователи предполагают, что именно он мог доставить в Европу “Новичок”.

Расследователи сперва обнаружили “Горшкова” среди попутчиков Федотова. Затем Гордиенко удалось опознать среди контактов в звонках генерала ГРУ Андрея Аверьянова.

21 февраля прокуратура Болгарии опубликовала имена и фотографии трех россиян, обвиняемых в покушении на Гебрева. Это Сергей Викторович Павлов, Сергей Вячеславович Федотов и Георгий Горшков – эти имена совпадают с ранее известными псевдонимами агентов ГРУ.

28 апреля Гебрев, владелец оружейной компании “Емко” (по-русски – “Эмко”), был госпитализирован в Софии, после того как потерял сознание на устроенном им приеме. Также в больницу попали сын бизнесмена и один из топ-менеджеров “Емко”. Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на изучении химического оружия, обнаружила в анализах больных следы двух органофосфатов, указывавших на отравление “Новичком”.

Примерно через месяц Гебрев вышел из комы и пошел на поправку. Однако затем состояние больного резко ухудшилось, и он снова попал в больницу.

Сам Гебрев называл два возможных мотива отравления. С одной стороны, “Емко” поставляла оружие на Украину. С другой, пострадавший не исключал, что Россия хотела заполучить оружейный завод его компании.