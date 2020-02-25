Вторник, 25 февраля 2020

В феврале 2019 года, в преддверии широкого празднования 75-летия Победы, мои коллеги по Межсоборному присутствию из Комиссии по церковному праву обнародовали для публичного обсуждения проект документа “О практике освящения оружия в Русской Православной Церкви”.

Главный тезис: запретить освящать все виды оружия, использование которого может повлечь за собой гибель “неопределенного количества людей”, в том числе “оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения”.

По всей видимости, изучаемый нами документ, логика построения которого напомнила мне аналогичные заявления квакеров-пацифистов, подготовлен ради этого ключевого положения.

…Россия как преемница Византии является гарантом существования Вселенской Православной Церкви – это ее цивилизационная миссия, и она не может дистанцироваться от этой миссии. Между тем предложенный документ ведет к фрагментации и релятивизации представления об исторической миссии России последнего тысячелетия, делает его зыбкой и неопределенной. Существенный мотив текста документа фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч.

…Мы имеем право подставлять собственную левую щеку, но щеку ближнего мы обязаны защищать. В том числе в нынешних условиях как горячих, так и гибридных информационных войн, поскольку речь идет о судьбе нашей Церкви и нашего народа.

…Больше века назад стараниями Карла Клаузевица и ряда других военных мыслителей в мире возобладали принципы “интегральной войны”… На них наложились идеи “расовой войны”, не исчезнувшие вместе с падением “третьего рейха”, но, к сожалению, получившие развитие в начале ХХI века в практике этнических войн (Югославия, Украина). Именно эти принципы, а вовсе не технические возможности того или иного оружия, ведут к военному террору и массовому уничтожению. Компенсировать военные угрозы в существующих жестких условиях мы можем, только повышая боеспособность армии, а также подключая к этому сакральный и символический ресурс Церкви.

…Предложение административно запретить освящение некоторых видов вооружений ограничивает священника в его духовном делании, ведет к серьезному сужению свободы выбора, не позволяет ему принять личное ответственное решение. В конечном счете такого рода запрет непроизвольно становится актом информационной войны против российской армии.

…Продавив запрет на освящение отдельных видов оружия, нас затем подтолкнут к следующим шагам – сначала потребуют не окормлять личный состав, потом отказаться от применения определенных видов вооружений, потом и вовсе разоружиться в одностороннем порядке.

…Что касается ядерного оружия, то тут необходимо учитывать принцип презумпции невиновности и критерий исторической репутации. В склонности к необоснованному применению ядерных сил необходимо каяться отнюдь не нам. Нам остается лишь констатировать, что наша политика разумной оборонной достаточности лежит в русле христианских принципов.

…Народ и армия едины всегда, при любых политических режимах, при любом строе, поскольку армия служит народу, защищает его и страну. Любая внешняя агрессия всегда направлена на народ. Кому-то мог не нравиться советский строй, могла вызывать антипатию марксистско-ленинская идеология, но во время войны бомбы падают на головы невинных детей. Да и скажем прямо: наших геополитических конкурентов совершенно не волнует идеология, их волнует сам факт нашего существования, поскольку этот факт препятствует доступу к нефти, газу, углю, воде и золоту.

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