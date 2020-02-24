Понедельник, 24 февраля 2020

Совместное обращение Александра Скобова, Андрея Пионтковского и Игоря Яковенко

Сегодня невозможно не видеть, что режим Путина достраивает в России автократическую систему, основанную на всевластии и бесконтрольности правящей “элиты”, на бесправии и полной зависимости простых граждан от новых “хозяев жизни”. На произволе, полицейском насилии, профанации выборов и суда, на пытках и тюремных сроках для оппонентов.

Сегодня невозможно не видеть, что на мировой арене режим Путина последовательно разрушает систему правовых сдержек и ограничений на международное насилие и тем самым сталкивает человечество к новой мировой войне.

Путинская правящая клика – это не банальные коррупционеры и воры. Это коррупционеры и воры, возомнившие себя вершителями судеб человечества, призванными и способными изменить ход мировой истории. Они отказываются признавать постсоветские реалии. Они не просто хотят вернуть под контроль Москвы независимые страны постсоветского пространства. Они хотят взять реванш за проигрыш СССР в третьей мировой (холодной) войне с Западом. Отомстить Западу за этот проигрыш и унизить его. Кремль стремится не просто заставить Запад “уйти из мировой истории”. Он намерен “выбросить из истории” именно то, что сделало современный мир несравненно гуманнее, чем он был сто лет назад.

Путинский Кремль одержим идеей навязать миру собственные представления о “правильном” миропорядке”. О некой “новой Ялте”, в которой сильнейшие будут делить между собой народы и государства на зоны их имперского диктата.

У России нет ни одной настоящей причины враждовать с Западом. Никто на Западе не угрожает России захватом ее территорий и богатств. Подлинные мотивы сегодняшнего вызова Кремля Западу – это мания имперского величия его “вождей” и их стремление выжечь в сознании подданных любую альтернативу чекистскому способу правления.

Ради “преодоления крупнейшей геополитической катастрофы XX века” режим Путина готов поставить человечество на грань ядерной войны. Путин лжет, когда говорит, что военной доктриной России является доктрина “ответно-встречного ядерного удара”. На самом деле неофициальной военной доктриной Кремля давно стала “доктрина Патрушева”, доктрина “ядерной эскалации для деэскалации”. Кремль рассчитывает своей агрессией против одного из государств НАТО в Балтии втянуть блок в масштабное военное столкновение, в котором тот полагается на свое конвенциональное превосходство. А затем, резко повысив ставки до ядерного уровня, миролюбиво призвать противника к прекращению огня и капитуляции.

Есть немало признаков, указывающих, что путинский Кремль в самое ближайшее время готов предпринять попытку продиктовать Западу свои условия глобального “обновления” мирового порядка, свои условия “новой Ялты”. Воля Запада к защите своих ценностей сегодня в значительной степени ослаблена. Попытки западных лидеров “умиротворить” Путина, откупиться от него за счет суверенитета соседей РФ лишь увеличивают соблазн Кремля кардинально решить дело с “новой Ялтой” именно сейчас, когда Запад склонен уступать.

Созданная Путиным государственная модель пока еще отличается от классических образцов фашизма наличием некоторых декоративных “либерально-демократических” драпировок. Но во внешней политике “собиратель земель русских” Путин – это полноценный Гитлер сегодня. В своих подлостях и преступлениях он давно перешел ту грань, за которой, как говорил Огарев, “разрыв с правительством становится обязательным для каждого честного человека”.

Мы призываем “разорвать с правительством” тех, кто до сих пор этого не сделал. Мы призываем отказать преступному режиму в любой форме сотрудничества. Он нереформируем. Он неспособен к трансформации. Его нужно обрушить. Для спасения человечества от хаоса и войны. Призываем каждого, кто найдет в себе для этого силы, повторить: сегодня любая форма сотрудничества с режимом, его политической или моральной поддержки – это пособничество фашизму, соучастие в развязывании войны. Это коллаборационизм.

Только в атмосфере нетерпимости к коллаборационизму станет возможным по-настоящему мощное движение протеста. Протеста против тупого великодержавного самоутверждения. Против попыток диктовать свою волю другим народам и силой удерживать их под своей властью. Против аннексии Крыма. Против пыточных подвалов ОРДЛО. Против совместного с палачом Асадом геноцида суннитской общины Сирии. Против планируемой режимом ядерной войны.

Александр Скобов, Андрей Пионтковский, Игорь Яковенко