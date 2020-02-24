Понедельник, 24 февраля 2020

В Витебске по запросу России арестован 36-летний свидетель Иеговы Николай Махаличев, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”. Это первый случай ареста иеговиста в Белоруссии по российскому запросу.

Махаличева задержали 21 февраля – милиция остановила его для проверки документов “во время путешествия по Беларуси”, говорится на сайте религиозной организации. Верующему сообщили, что Россия объявила его в межгосударственный розыск. Сначала Махаличева поместили в изолятор временного содержания в городе Городок Витебской области, затем 24 февраля по решению зампрокурора Городокского района, младшего советника юстиции А. Н. Заикина он был заключен в СИЗО-2 в Витебске.

В своем постановлении чиновник указал, ссылясь на российский суд, что Махаличев действовал “умышленно, по мотивам религиозной нетерпимости, из экстремистских побуждений, выражающихся в пропаганде преимущества последователей религиозного учения Свидетелей Иеговы перед иными лицами”, а также занимался “исповеданием и распространением идеологии и веры”.

Опасаясь выдачи в Россию, Махаличев подал жалобу в комитет ООН по правам человека. Кроме того, он собирается обжаловать в суде постановление прокурора о своем аресте.

Махаличев проходит по уголовному делу против иеговистов, возбужденному 31 января 2019 года в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Дело квалифицировано по частям 1, 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации и участи в ней). Обыски по этому делу прошли в Урае 6 февраля в домах восьми верующих. После обысков в СИЗО был отправлен 38-летний Андрей Сазонов. 26 февраля суд изменил ему меру пресечения под домашний арест, а 22 августа – на запрет определенных действий.

В Белоруссии свидетели Иеговы, в отличие от России, действуют легально.