Понедельник, 24 февраля 2020

Организаторам марша памяти Бориса Немцова в Петербурге отказано в проведении этой акции. Заявленные ими цели вызывают чувство недоумения у властей. Чиновникам городской администрации “неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ”. Дополнительно разъясняя ситуацию, пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности городского правительства Кирилл Закревский сообщает, что “в действующем законодательстве аббревиатура “РФ” не закреплена никак”.

Способы нарушения конституционной нормы прямого действия, декларирующей неотъемлемое право граждан “собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование”, многообразны. Бывает, акции запрещаются ради безопасности этих самых граждан или заботы об их здоровье, когда власти обнаруживают, что народу придет слишком много и возникнет теснота. Случается, начальство заблаговременно принимает заявки у каких-нибудь реконструкторов, танцоров или велосипедистов и под этим предлогом предлагает организаторам политического шествия собраться где-нибудь на окраине города. Нарекания вызывает и тематика митингов, будь то антипутинские плакаты или проблемы ЛГБТ. Моль на выдумки хитра.

Однако и на этом пестром фоне свежее решение тружеников питерской администрации выделяется своим новаторским подходом, оригинальностью и самоотверженностью. В указанных выше начальственных реляциях преобладало самодурство: мол, что хочу, то и ворочу, и никакой Основной закон мне не указ. Хватает своевольных нот и в официальном ответе чиновников питерского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, запретившим жителям города мирно без оружия отметить пятую годовщину убийства Бориса Немцова. Но при этом самодурство их граничит с самоуничижением – казус вообще уникальный.

Ведь что произошло? Выдумывая причины, по которым организаторам марша памяти следовало отказать в его проведении, начальники не только привычно над соотечественниками поглумились. Они себя объявили клиническими идиотами. Людьми, которые понятия не имеют о том, что происходит в стране, какие такие репрессии в ней осуществляются и кому там не хватает прав и свобод.

Хуже того. Не ведающие, что творится в государстве, они еще оказались гражданами, не знающими, где живут, и разучившимися читать самые простые слова. Из двух букв. При том что аббревиатура “РФ” тысячи раз использовалась ими в бюрократической переписке – в документах входящих, исходящих и внутренних. Малыша в детском саду спроси – он и то, поднапрягшись, правильно декодирует аббревиатуру.

Это родина моя, скажет малыш, а чиновникам расшифровка не под силу. Либо, прикидываясь дураками, они, как пресс-секретарь Закревский, говорят, что “в действующем законодательстве” что-то им эти буквы не попадались. Глядят на них, как в афишу коза, и не постигают их значения. Спрашивается, как же эти господа в очистке, то есть в правительстве великого города работают, если простейших слов не понимают?

Удивительная, короче, история. Ясно свидетельствующая о том, что ради нарушения конституционной нормы прямого действия губернатор Беглов и его обслуга готовы буквально на все. Высшее руководство безусловно по достоинству оценит их старания, но оценим и мы. Поражаясь вот этим креативным талантам охранителей, этой фантастической хитрости под маской скудоумия, этому их самозабвенному идиотизму.