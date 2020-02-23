Воскресенье, 23 февраля 2020

Российская авиация бомбит 18 населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Anadolu со ссылкой на “источники в рядах умеренной сирийской оппозиции”.

C утра 24 февраля российские самолеты наносят авиаудары по населенным пунктам Кефренбил, Кен-Сафра, Ихсем, Суфухун, Хазарин, Кафер-Нюббюл, Кафер-Увейд, Инниб, Бсенкул, Джузеф, Хас, Бара, Мархурме, Дейр-Сюнбюл, Бинин на юге мухафазы Идлиб, а также по Дарет-Иззе, Кафр-Нуранк и Джине на западе мухафазы Алеппо.

Как сообщают источники в силах гражданской обороны Идлиба (“Белые каски”), за последние часы в результате российских бомбежек погибли не менее пяти человек.

22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение 5 марта нового саммита по Сирии, в котором кроме него примут участие Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. “С Божьей помощью мы достигнем благоприятного результата для нашей страны и для наших сирийских братьев”, – заявил Эрдоган.

Днем ранее пресс-служба Елисейского дворца сообщила о телефонном разговоре между Макроном, Меркель и Эрдоганом. Участники беседы выразили “совместную обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией” в Идлибе и “угрозами эскалации”. В этой связи они посчитали необходимым в кратчайшие сроки пообщаться в четырехстороннем формате с участием Путина.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин выразил “серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок”. Президенты России и Турции договорились об “активизации двусторонних межведомственных консультаций по Идлибу, нацеленных на снижение напряженности, обеспечение прекращения огня и нейтрализацию террористической угрозы”. “Подтверждено, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме”, – заявили в Кремле.

20 февраля турецкая армия и отряды сирийской оппозиции предприняли наступление в районе контролируемого войскам Башара Асада населенного пункта Нейраб (в 10 километрах к юго-востоку от города Идлиб). Российская сторона утверждала, что оно проводилось при поддержке турецкой артиллерии. “После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен”, – заявили в российском Центре примирения враждующих сторон.