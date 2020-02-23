Воскресенье, 23 февраля 2020

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал по делу о наркотиках директора компании Vee Security, создателя проектов “Красная кнопка” и “Русский слон” Александра Литреева. Как сообщает Znak.com, он заключен под стражу до 22 апреля.

Дознаватель просил отправить Литреева в СИЗО, ссылаясь на то, что у него есть вид на жительство в Эстонии (ранее адвокат Литреева Алексей Бушмаков отмечал, что этот ВНЖ – временный). Литреев живет в Петербурге. Он полностью признал вину, заявив, что раскаивается. Литреев подчеркивал, что не собирается скрываться от следствия.

Литреев подозревается по части 1 статьи 228 УК (незаконное приобретение наркотиков в значительном размере; до 3 лет лишения свободы). Согласно фабуле дела, в Екатеринбург он приехал в гости к девушке, с которой познакомился в Инстаграме. Вместе с ней, утверждает полиция, он забрал закладку, в которой были две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма. Айтишника задержали по дороге с места закладки, поскольку полиции “поступила информация, что он перевозит наркотики”. Таблетки нашли при обыске в носке на его правой ноге. Девушка дала показания на Литреева. Сам он заявил, что с задержанием согласен и скрываться не намерен. Защита просила не арестовывать Литреева, поскольку он ухаживает за больной матерью.

О задержании Литреева в воскресенье вечером сообщил Бушмаков. Как рассказал адвокат, Литреева задержали, когда он направлялся в отель. Его окружили перед входом. “Он приехал на каршеринговой машине. Был с подругой. Их окружили дэпээсники, попросили показать телефон, но Литреев отказался. Тогда его повалили на землю, порвали куртку, нанесли телесные повреждения. Телефон он все-таки разблокировал. Проводятся следственные мероприятия”, – сообщил адвокат.

Литреев сначала находился в екатеринбургском отделе полиции № 5, затем его перевели в ИВС.

В воскресенье вечером Литреев должен был выступать на конференции в Петербурге.

Компания Литреева Vee Security Россия во время блокировки Телеграма предлагала прокси для обхода блокировок.

В конце апреля 2017 года Литреев запустил приложение “Красная кнопка”, с помощью которого пользователи могут оповещать правозащитников о незаконных задержаниях на уличных акциях. Программа передает геопозицию задержанного. Первыми партнерами проекта стали ОВД-Инфо и “Открытая Россия”.

Летом 2019-го Литреев создал проект по деанонимизации силовиков, превышающих полномочия, “Русский слон”. Загружать доказательства нарушения силовиками могут сами пользователи в виде фото- и видеодокументов.

В 2017 году Роскомнадзор просил МВД проверить Литреева и активиста Фонда борьбы с коррупцией Владислава Здольникова по подозрению в организации ложных блокировок сайтов. Как заявляли в ведомстве, Литреев якобы купил более десятка неработающих заблокированных ресурсов и с их помощью заблокировал “добросовестные сайты”, воспользовавшись уязвимостью “белых списков” РКН. Сам Литреев признал, что на самом деле покупал заблокированные сайты, но использовать их “со злым умыслом не собирался” и, кроме того, купленные им адреса были быстро удалены из реестра РКН.