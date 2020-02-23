Воскресенье, 23 февраля 2020

В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, и найдены эффективные лекарства для его лечения. Как передает Интерфакс, об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

“В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки”, – сказал дипломат.

“Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, – отметил Чжан Ханьхуэй. – Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85 процентов, в некоторых районах более 90 процентов”. По словам посла, одно из эффективных лекарств – “хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяемый от малярии”.

“Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, – добавил посол. – Самые эффективные способы – европейская медицина в сочетании с китайской”.

Дипломат отрицает, что коронавирус имеет искусственное происхождение. “Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных”, – сказал он. По его словам, проверяется версия о том, что источникам заболевания была летучая мышь.

В конце января сообщалось, что вакцину от коронавируса уже разработала группа исследователей в Гонконге. Однако использовать ее можно будет только после клинических испытаний: отмечалось, что тестирование вакцины на животных займет месяцы, а к испытаниям на людях можно будет приступить лишь в следующем году. Разработка вакцины от коронавируса также ведется в США и России. 5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что создание вакцины без учета клинических испытаний займет как минимум 8-10 месяцев.

По данным на 24 февраля, в Китае заразились коронавирусом 77 345 человек, умерли 2593 человека. На втором месте Южная Корея, там отмечено 833 случая заражения и 8 смертей, причем количество заболевших увеличилось вдвое за один день 22 февраля. 691 зараженный выявлен в Японии на круизном лайнере Diamond Princess, 3 человека там погибли. В Италии коронавирусом заразились 200 человек, 4 из них погибли. В 11 городах в провинциях Венето и Ломбардия введен карантин. Около 50 тысяч местных жителей получили от властей предписание не покидать дома.