Понедельник, 24 февраля 2020

У международной следственной группы (JIT) по делу об уничтожении малайзийского Boeing над Восточной Украиной есть очевидцы запуска ракеты по самолету. Об этом глава JIT Фред Вестербеке заявил в телепередаче “60 минут” на американском телеканале CBS.

“У вас есть свидетели запуска ракеты. Это верно?” – спросил журналист. “Да”, – ответил главный следователь. Он отказался уточнить, одного или нескольких очевидцев нашло следствие.

Вестербеке подчеркнул, что у следствия нет сомнений в том, что ракетная система, с помощью которой был уничтожен Boeing, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил России, дислоцирующейся в Куске.

В начале февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела MH17. Это гражданин Украины Леонид Харченко и трое россиян: бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” Олег Пулатов и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский. Пулатов изъявил желание быть представленным в суде нидерландской юридической фирмой.

13 февраля стало известно, что Москва еще в октябре прошлого года предлагала Нидерландам провести суд над фигурантами дела MH17 на родине. Власти европейской страны ответили категорическим отказом.

Все обвиняемые объявлены в международный розыск.

Суд по делу MH17 начнется в Гааге 9 марта.