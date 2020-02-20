Четверг, 20 февраля 2020

За полтора с лишним года до парламентских выборов в России естественным образом активизируется партстроительство. О создании Партии прямой демократии объявил экс-менеджер World of Tanks Вячеслав Макаров. На март назначен съезд некоего нового “праволиберального” движения, которое намерен возглавить владелец Faberlic Алексей Нечаев. Среди самых заметных событий такого рода – учреждение партии “За правду”, возглавляемой писателем и бойцом Новороссии Захаром Прилепиным. А также вступление в Партию роста Сергея Шнурова, фронтмена группы “Ленинград”. Ходят слухи и о том, что предложение, от которого нелегко отказаться, сделано журналисту Юрию Дудю.

Местом наименее пригодным для дискуссий наша Госдума стала уже давно, но это не касается предвыборных баталий. За год-другой до единого дня голосования мудрецы-кукловоды в администрации Кремля обычно организуют некую движуху, в рамках которой создается иллюзия яростной конкурентной борьбы на дальних подступах к Охотному ряду. Хотя викторию в ней всегда празднуют одни и те же обреченные на победу кандидаты от “Единой России” и системные оппозиционеры: так называемые коммунисты, так называемые либерал-демократы и так называемые справедливоросы.

Практически нет сомнений в том, что эти и только эти проверенные народные избранники пройдут в нижнюю палату и в 2021 году. Если выборы по каким-то весьма уважительным причинам не будут перенесены на более ранний срок. Однако и в этом случае немногочисленные поклонники героя-политрука Захара Прилепина и многочисленные почитатели искрометного таланта Сергея Шнурова вряд ли увидят своих кумиров в Думе. Поскольку количество мест там ограничено, зарплаты давно распределены, пирог поделен и лишние рты с их не вполне предсказуемыми речами и депутатскими запросами совершенно не востребованы.

А востребована именно вот эта движуха.

Полезно будет, если в ближайшие месяцы тот же Прилепин солидарно со своими партийными однокорытниками Охлобыстиным, Бояковым и другими снова заговорит о Харьковской, Херсонской и Одесской народных республиках, которые пока не удалось учредить, но дерзко мечтать о них никто запретить не может. И чем громче “майор” “ДНР” станет высказываться на заданную тему, взывая к высшему руководству, тем разумней будет казаться сдержанная до поры до времени внешняя политика Кремля. Впрочем, писатели с режиссерами и актерами – народ циничный, и лидеры новой партии легко переживут тот момент, когда их “За правду” снимут с выборов. В конце концов, так ведь и было записано в сценарии, который они наверняка читали.

Ситуация со Шнуром представляется не столь однозначной. Нет, он тоже не кажется круглым дураком, способным до конца поверить, что членство или даже первое место в списке бессмысленной Партии роста сулит ему какие-то парламентские перспективы. Однако ведет себя почему-то как природный дурак. Надевает строгий пиджак и несет околесицу, уверяя собравшихся повеселиться функционеров, что он им пригодится. Сносит в своем Инстаграме крамольные стихи, посвященные Путину, депутатам, чиновникам, попам. Легко оценить юмор тружеников кремлевской администрации, уговоривших исполнителя знаменитой песни про “депутатов-пидоров” сыграть одного из кандидатов в эти самые депутаты. Труднее понять шоумена, который соглашается в жизни примерить на себя потешную роль… нет, даже не “пидора”, а клоуна на службе у депутатов, если вспомнить классическую цитату. Складывается впечатление, что клоуну изменило чувство юмора.

Что же касается Юрия Дудя, то хочется верить, что ему это чувство не изменит. Да и обыкновенной человеческой брезгливости хватит для того, чтобы не идти в спойлеры и репутации себе не портить. К слову, в нынешней России, для того чтобы избежать позора, особых усилий прикладывать не надо. Если ты не оконфузился до сих пор, то нужно просто оставаться самим собой и заниматься своим делом, отвергая разные постыдные предложения. Оттого, собственно, Прилепин в качестве учредителя новой партии смотрится органично, а Шнур в том же амплуа неожиданно превращается в ухудшенную копию Ксении Собчак, с которой, по слухам, враждует. Впрочем, ежели он и вправду всерьез воспринял рекомендацию идти в депутаты, то страшно даже подумать о том, какие песни и стихи напишет, когда выяснится, что его, великого шута Земли Русской, кинули как лоха. Внимая этой нечеловеческой музыке, мы заранее содрогаемся, рукоплещем певцу и все ему прощаем.