Четверг, 20 февраля 2020

Представители американской разведки на закрытом брифинге в комитете по разведке Палаты представителей, состоявшемся 13 февраля, предупредили, что Россия вмешивается в избирательную кампанию, чтобы обеспечить переизбрание Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с вопросом.

Как утверждает разведка, Россия планирует вмешаться как в общий ход выборов, так и в праймериз Демократической партии. По словам представителей разведки, вместо того чтобы выдавать себя в соцсетях за американцев, как это делалось в 2016 году, россияне работают над тем, чтобы заставить самих американцев распространять дезинформацию. Это делается для обхода запрета на распространение в соцсетях “неаутентичной речи”.

Кроме того, российская разведка чаще проводит свои операции с американских серверов, чем из-за границы, поскольку американским разведывательным ведомствам запрещено действовать внутри страны. Также, говорится в публикации, российские хакеры внедрились в иранское подразделение по кибератакам, чтобы осуществлять их под видом хакеров из Тегерана.

Предполагается, что Россия может использовать также вирусы-вымогатели для внедрения в электронные системы голосования и базы данных.

Представители разведки сообщили конгрессменам, что одна из главных целей Москвы – подорвать доверие к американской избирательной системе.

На брифинге сторонники Трампа оспаривали, что Москва поддерживает действующего президента. В частности, конгресмен-республиканец из Юты Крис Стюарт, который рассматривается как кандидат на пост директора национальной разведки, отмечал, что Трамп активно противостоял Москве – в частности, предоставив Украине противотанковое оружие и укрепляя НАТО.

На следующий день после брифинга Трамп раскритиковал и.о. директора национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил его провести (мероприятие проводил помощник Магуайра Шелби Пирсон). 19 февраля Трамп назначил вместо Магуайра на этот пост посла в Германии Ричарда Греннела.

Накануне федеральный суд в США приговорил к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы бывшего советника Трампа Роджера Стоуна по обвинению в даче ложных показаний Конгрессу, давлении на свидетелей и воспрепятствовании правосудию в деле о российском вмешательстве в выборы 2018 года. После выхода на свободу Стоун два года проведет в режиме “условного освобождения”; кроме того, с него будет взыскан штраф в 20 тысяч долларов.