Четверг, 20 февраля 2020

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая решила на 14 дней присоединиться к украинцам, размещенным в санатории в Новых Санжарах Полтавской области после эвакуации из Уханя – китайского эпицентра распространения коронавируса. Об этом она написала в Фейсбуке. Накануне в Санжарах местные жители, выступающие против размещения там эвакуированных, устроили беспорядки.

“Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну”, – написала Скалецкая.

“Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности, – отметила министр. – То, что происходило сегодня, – и паника, и неприятие, негатив и агрессия – очень меня поразили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас высказать им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели для безопасности всех нас”.

Самолет с эвакуированными из Уханя приземлился в Харькове 20 февраля. На его борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев. В поселке, куда должны были привезти эвакуированных, местные жители перекрыли дорогу и жгли шины. Как заявили в полиции Полтавской области, при проезде колонны автобусов с эвакуированными протестующие спровоцировали столкновение, закидали колонну камнями, а один участник акции протеста попытался на автомобиле наехать на силовиков.

Полицейские задержали 24 человека. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 294 УК (массовые беспорядки) и части 2 статьи 345 (применение насилия к работнику правоохранительного органа).

За медицинской помощью после столкновений обратились 9 полицейских и один гражданский.

Президент Владимир Зеленский осудил протесты. “Попытки перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера. Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они почти как дети. Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны”, – написал он в Фейсбуке.