Среда, 19 февраля 2020

ФСБ и МВД в ходе совместной операции прекратили работу сети подпольных оружейников, которая включала четыре мастерских и действовала в 19 регионах, сообщает Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

Эти мастерские, заявляют в ЦОС, обладали “специализированным оборудованием для модернизации оружия и изготовления патронов”.

39 человек задержаны по подозрению в причастности к восстановлению боевых свойств гражданского оружия и изготовлению боеприпасов. Имена задержанных и статьи УК, которые им инкриминируют, не уточняются.

По утверждению ФСБ, изъято 76 единиц оружия российского и иностранного производства. Среди конфискованного – пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, 11 ручных осколочных гранат, 7 взрывателей, около 3 тысяч патронов разного калибра, свыше 11 килограмм взрывчатых веществ – тротила и пороха, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 10 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для производства боеприпасов.

Как заявляют в ФСБ, изъятые средства поражения направят на криминалистические исследования, по результатам которых “будут приняты процессуальные решения”.