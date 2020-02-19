Среда, 19 февраля 2020

Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО шестерых граждан Киргизии, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

На срок до 17 марта арестованы Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Артык Калбаев, Алтынбек Козонов. Им грозит от 6 до 10 лет колонии.

Днем ранее в ФСБ сообщили, что совместно с МВД пресекли на территории Москвы и Подмосковья деятельность ячейки запрещенного движения “Таблиги джамаат”, состоящей из “уроженцев Центральноазиатского региона”. Силовики задержали трех “главарей” и четырех “активных членов” ячейки, которые якобы проводили сборы участников организации, “на которых ими распространялась идеология” “Таблиги джамаат”, “подрывающая устои ислама”, и они будто бы “вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников”.

Как следует из сообщения ФСБ, задержано было семь человек. Вероятно, седьмому задержанному мера пресечения еще не избрана.

Сообщалось о возбуждении уголовного дела по частям 1 и 2 (участие в деятельности экстремистской организации) статьи 282.2 УК. Между тем всех ныне арестованных подозревают только по 1-й части статьи.

В ФСБ заявляли, что изъяли по местам проживания задержанных “значительное количество экстремистской литературы”, в том числе включенной в федеральный список экстремистских материалов Минюста, а также “запрещенную атрибутику организации”.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой и не имеет прямого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.

За последние годы в России осудили фигурантов уже целого ряда подобных дел. В Москве и Подмосковье вынесено как минимум три подобных приговора. В январе 2019-го первый приговор по делу “Таблиги джамаат” был вынесен в аннексированном Крыму. Последний известный такой приговор был провозглашен в Татарстане в сентябре прошлого года: 61-летний житель республики Тагир Салимов, объявленный лидером ячейки организации, получил шесть лет общего режима, а 37-летние Марат Назмиев и Фанис Усманов, якобы участвовавшие в ней, получили по два года колонии.