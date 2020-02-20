Четверг, 20 февраля 2020

Мосгорсуд оставил под арестом лидера движения “Левое сопротивление” Дарью Полюдову, обвиняемую в оправдании терроризма и призывах к сепаратизму. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

МГС подтвердил решение суда первой инстанции, в соответствии с которым Полюдова арестована на срок до 13 марта.

Политзаключенная на суде заявила, что ее дело должно быть прекращено, поскольку преследовать за репост нельзя и в западных странах это не преступление.

“Граням” стало известно содержание текстов, за которые Полюдову преследуют по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму). Это три поста о распаде России (1, 2, 3), опубликованных на ее ВК-странице. Они сопровождаются изображениями карт распавшейся России.

Согласно материалам дела, активистка также для “усиления информационного воздействия” поста о разделении России разместила публикацию политэмигранта Андрея Романова, которая якобы оправдывает деятельность лидеров чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова.

Полюдову задержали 15 января после обысков, которые прошли у нее и журналистки интернет-издания “Градус-ТВ” Ольги Сапроновой. Кроме того, на время был задержан и допрошен соратник Полюдовой, левый активист Кирилл Котов. С Котова и Сапроновой взяли подписки о неразглашении.

Активистке кроме статьи 205.2 инкриминирована часть 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). По этой статье она преследуется из-за пикета, который провела 31 января 2019 года в рамках акции “Новая стратегия-31″. В материалах дела говорится, что Полюдова, “действуя в сепаратистских целях”, стояла с плакатом на Тверской улице в Москве. На плакате было написано: “Курилы, хватит кормить Москву. Да здравствует Дальневосточная республика”.

На следующий день судья Мещанского райсуда Москвы Анна Сокова арестовала Полюдову на срок до 13 марта. Активистка на суде отказалась признать вину и заявила о ряде процессуальных нарушений.

Андрей Романов – бывший активист Левого фронта из Магнитогорска, бежавший в Финляндию после возбуждения против него второго уголовного дела об экстремизме. В эмиграции ведет регионалистский интернет-проект “Свободный Урал”.

Полюдова в 2015-2017 годах отбыла двухлетний срок в КП-10 в Новороссийске по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Оппозиционерку осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.